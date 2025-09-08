阿庫蒂斯母親談兒子封聖：他觸動很多心靈，是通往耶穌的門

在阿庫蒂斯榮列聖品當天，新聖人的母親安多尼婭向本新聞網表示，關於兒子的最美記憶是他始終慷慨地愛天主和他人。

（梵蒂岡新聞網）人們很難想像，一位母親目睹自己的兒子在數萬人面前被冊封為聖人，會是怎樣的心情。新聖人阿庫蒂斯的母親安多尼婭（Antonia Salzano）9月7日上午偕同丈夫和一雙兒女在聖伯多祿廣場出席了教宗為她兒子主持的封聖大典。隨後，她向本新聞網分享這幾年的心路歷程。

安多尼婭首先指出，這段路程持續了很多年，而且他們從新聖人那裡得到「許多美妙的驚喜」。她說：「事實上，我們每天都聽到有關奇跡和皈依的消息。因此，所有信友當然都會歡欣鼓舞。我則是既感動又平靜、祥和。」

這位母親提到，全世界都有人敬禮阿庫蒂斯，包括在中國、日本、美國和拉丁美洲。她相信，阿庫蒂斯「正在以他的芳表和帶有感染力的信仰觸動很多人的心靈、很多人的生命」。

談到阿庫蒂斯留下的回憶，安多尼婭特別提到新聖人對聖體奇跡展覽的關切。他當時說：「演唱會、足球賽會場前大排長龍，基督真實臨在的聖體龕前卻沒有這種隊伍。」

這位母親回憶說，有一年她度假時，阿庫蒂斯連夜忙著聖體奇跡展覽的事宜，半夜兩三點都不睡，跟阿庫蒂斯住在同一間屋子的外婆便催促外孫說：「這些事交給教會去做吧！」但是阿庫蒂斯每年夏天都在籌備這些事。他關心的是人們應當理解聖體聖事的重要性。此外，新聖人的母親也提到，關於兒子的最美回憶當然是「他對近人，尤其是天主的慷慨和愛」。

封聖大典過後，安多尼婭指出，「她的信仰生活將會一如往昔」，因為「人生是邁向成聖的旅途」。在這條路上，新聖人阿庫蒂斯「有如一扇門、一扇通往耶穌的門」。

