真福科茲明斯基的修女們和烏克蘭人的痛苦

聖母無玷聖心小姊妹會是在危機期間創建的，目的是拯救處於困境中的人。今天，這個由真福科茲明斯基神父創立的修會在戰爭期間仍與烏克蘭居民同在。她們給予關懷、聆聽、安慰和照顧。該修會總會長科瓦爾斯卡修女向本新聞網表示，“對我來說，在波蘭或者烏克蘭去世並不重要，因為那裡有我的同會姊妹、我的團體”。

達爾莫羅斯（Karol Darmoros）

“在危機時期”的修會

聖母無玷聖心小姊妹會是真福科茲明斯基（Honorat Koźmiński）神父創立的12個修會中的一個，目前這些修會仍非常活躍。這些修會是在波蘭分治期間創建的，當時教會和波蘭正經歷著艱難時期。聖母無玷聖心小姊妹會總會長科瓦爾斯基（Judyta Kowalska）修女表示，“我們是危機下的修女，修會是在危機時期創立的，旨在挽救面臨精神和物質危機的人們。身為修女，我們不穿會服，我們與人們同在，關注他們的哀愁和喜樂”。

今天，該修會分布於波蘭、立陶宛、拉脫維亞、德國、意大利羅馬，尤其是烏克蘭。在烏克蘭，有80位修女在21個機構服務，她們也臨在於特別危險的地方：哈爾科夫、基輔、敖德薩，以及克里米亞和德涅斯特河沿岸。

修女在艱難時刻陪伴人們：摯愛死亡時

戰爭爆發後的首要行動

2022年2月24日，俄羅斯對烏克蘭發動大規模襲擊時，科瓦爾斯基修女清楚地向在烏克蘭的修女們說，在任何時候，她們隨時都可以在波蘭尋求庇護。她指出，“她們中沒有很多人來波蘭，大多數都留在烏克蘭了，那些來到波蘭的修女則在邊境為難民服務。修女們懂語言，可以翻譯、給予幫助和安慰”。

在烏克蘭，修女們從一開始就多次組織為和平祈禱的祈禱會和守夜禮。總會長曾多次探望遭戰爭襲擊地區的團體，她說，“她們不希望人們找不到精神上的支持。她們知道她們必須與人們同在”。

最難的是與失去希望的人同在

在戰火下陪伴受創者

該修會在烏克蘭的總領天使聖彌額爾區會長卡爾馬柳克（Kamila Karmaluk）修女向本新聞網表示，“我們活在當下。在哈爾科夫或敖德薩等艱苦的地方，在聽到槍聲時，修女們和人們就會躲在地鐵站或地下室裡。然後再回到工作崗位——醫院、堂區、難民中心。最難的事情，是與厭倦了戰爭、失去希望的人在一起，跟他們談論天主”。修女們提供物質上的幫助，也會單純地陪伴著他們。“有時，需要與他們同哭泣，有時我們默默地一起前往失去了一切的家。”

心中哭泣的學校

戰爭期間，卡爾馬柳克修女在亞布盧尼齊亞的明愛會中心工作，那裡接待了數百名難民。修女說，“我沒有親身經歷這場戰爭，而是通過這些人的眼睛和碎裂的心而經歷了這場戰爭。我聽他們訴說時，一聽就是好幾個小時。這是一所心中哭泣的學校”。

修女講述了一個女兒的故事。她的母親在異地去世，她甚至沒有地方安置骨灰盒。“她在一個聖堂裡跪著說：‘修女，我甚至不知道把我母親葬在哪裡。’對於那些不知道明天會發生什麼事的人來說，這樣的悲劇每天都在發生。”

具體援助

除了臨在和靈性的支持，修女們還以實際的方式工作。在基輔，她們每個月為在戰爭中失去摯愛的婦女舉行聚會。在敖德薩，其中一位外科醫生修女挽救了受傷士兵的性命。在很多地方，真福科茲明斯基的修女們提供食物、清潔用品，並探望病患和孤獨的人。

做外科醫生的修女

為了更好的服務，許多修女在哈爾科夫-扎波羅熱教區主教貢恰魯克（Pavlo Goncharuk）負責管理的隨軍司鐸學校進修並取得證書。培訓課程提供多種方法來幫助遭受創傷的人和士兵的家人。

主教在敖德薩主持彌撒

如何協助？

因著恩人的協助，修女們才能維持她們的工作。援助款項可直接匯到聖母無玷聖心小姊妹會的銀行賬戶，註明“援助在烏克蘭有需要的人”。科瓦爾斯卡修女強調，“我們尋找那些沒人聆聽的人：孤獨、患病、無家可歸者。他們都很高興，因為他們知道有人惦記著自己。”關於支持修女工作的可能性，詳情請前往她們的網站查詢：www.honoratki.pl。

