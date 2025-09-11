基督之光婢女會修女為貝寧盲人服務

自1993年起，基督之光婢女會的修女們一直管理著接納和陪伴盲人兒童、青少年和青年的西洛埃中心，以確保他們能夠接受教育和專業培訓，旨在幫助他們擺脫被遺棄和乞討的困境而融入社會，且人性尊嚴得到尊重。

西洛埃中心

7月13日差不多是15歲的馬克西姆（Maxime）去度假的前夕。如果他似乎迫不及待地想再次見到他的父母，那麼他也已經開始懷念在托尼齊恩（Adelaide Tognizin）修女營造的親切氣氛中度過的那些歲月，他把這位修女視為“他的第二個母親”。托尼齊恩修女是西洛埃中心的負責人，該中心位於離貝寧政治經濟中心的科托努（Cotonou）約83公里的詹格蘭梅市（Djanglanmey）。

馬克西姆出生於貝寧西南部克盧埃康梅市（Klouékanmè ）的一個村莊，他5歲時來到這個中心，那時他已完全絕望了。他嘆口氣說，“我生來就是一個瞎子”。“2015年來到西洛埃中心之前，因我失明，我以為自己的生命已經結束了”。馬克西姆感謝修女的陪伴，2025年7月他獲得了第一週期學習證書。令他驚訝的是，他能在西洛埃“學習電腦技術、說和讀法語，並入學”。此外，他欣喜地說：“中心給了我新生活的機會。”

實際上，在貝寧，儘管近年來立法有所改善，可視障者的處境總體上仍不樂觀。基督之光婢女會總會長阿賈格巴（Nadine Adjagba）修女說，這些人“往往是被家庭遺棄的，被視為‘低人一等’”。在這種環境下，在時任西南部洛科薩的主教薩斯特雷（Robert Sastre）的支持下，耶穌聖心仁愛孝女會的阿博翁（Marie Agbovon）修女於1983年1月3日創建了西洛埃中心。

“培育盲人的獨立性”

1993年，當薩斯特雷主教將西洛埃中心委託給基督之光婢女會的修女們管理時，目標很明確：就是使這中心成為“一個空間，讓寄膳宿者、視障者和盲人不僅在其內接受適當的培育，也能培育他們的獨立性”。因此，這個中心接納6歲以上的視障兒童。阿賈格巴修女解釋說，這裡提供兩種選擇：“一種是那些仍可以上學和學習盲文的人；另一種是，那些因年齡太大無法再回學校的人，可以學習手藝。”

托尼齊恩修女說，從中心創立以來，已有300多人在這裡膳宿過。在這些前寄膳宿者中，修女提到教師、手工藝作坊的男女師傅。她驚奇的說，“甚至還有一些人在法國等國外大學接受培育”。

“我們的安慰是看到這些孩子茁壯成長”

儘管有這些喜悅和希望的原由，但基督之光婢女會的修女們仍然要面對各種困難。寄膳宿者除了無法看到自己周圍的一切，他們大多數人還常常對自己的未來感到焦慮。一位寄膳宿者讓（Jean）說，“對我而言，最大的挑戰是尋找機會在學業上取得長足進步，並找到一份與我的殘疾和技能相對應的工作”。阿賈格巴修女解釋道，事實上，“主要問題仍然是他們的專業融入；他們在國內找工作並非易事”。

此外，基督之光婢女會的修女們發現有時不得不要自己面對照顧這些孩子的責任。托尼齊恩修女難過地說，“很多父母親把孩子託付給西洛埃中心後就不再過問了”。同樣的，“當中心送他們回去渡假時，父母親並不總是樂意接待他們”。所以，責任就越積越多，“有時缺乏資源來適當滿足他們的營養需求，健康和衣物需求，這是一個相當大的負擔”。托尼齊恩修女最後指出，然而，“我們最大的喜悅和慰藉，就是看著這些孩子茁壯成長，擁有美好的未來”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html