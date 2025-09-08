阿庫蒂斯聖髑在監獄陪伴服刑人：啟發人心的純真榜樣

今年2月，亞西西主教索倫蒂諾將阿庫蒂斯的聖髑贈予意大利瓦雷澤省的監獄。監獄專職司鐸：「他的禮物及其臨在結出了許多靈性果實。」

（梵蒂岡新聞網）在意大利瓦雷澤省布斯托阿西齊奧（Busto Arsizio）監獄裡，見不到兒子的馬爾谷（Marco）每個主日都在阿庫蒂斯的聖髑前祈禱，將兒子託付給這位年輕的聖人。除了他以外，還有依撒格（Isaac），他的家人在聖堂槍擊事件中全數遇害身亡後，他便逃離尼日利亞。亞梅因（Jamein）也常在阿庫蒂斯聖髑前祈禱，他因著監獄志工眼中反映出的耶穌目光，在監獄裡皈依天主教，剛於今年2月領洗。這些是該監獄專職司鐸里博爾迪（David Maria Riboldi）神父向本新聞網講述的一些與聖髑有關的故事。

特別的禮物

今年2月12日，阿庫蒂斯長眠之地、亞西西教區主教索倫蒂諾（Domenico Sorrentino）將阿庫蒂斯的一個聖髑送給布斯托阿西齊奧監獄。目前這個聖髑上方掛著由極具藝術天份的服刑人所繪製的聖人畫像。監獄專職司鐸向本新聞網表示，「那份禮物和臨在深受服刑人的歡迎。他們的個人經歷往往十分悲慘，但他們覺得聖阿庫蒂斯是個朋友或值得信賴的對象，並將自己託付於他」。

「自從有了聖髑與我們在一起後，阿庫蒂斯就成了我主日彌撒講道和靈修培育的一部分，我藉著這些來接近服刑人」。例如，阿庫蒂斯的名言：「不是我，而是天主。」或者：「人人生來獨一無二，但很多人過世時卻像個複製品。」阿庫蒂斯稱聖體聖事是「通往天國的高速公路」，監獄專職司鐸則強調，這條道路「恢復我們按照天主肖像而受造的獨特性」。

阿庫蒂斯和弗拉薩蒂是「純真」的榜樣

在阿庫蒂斯和弗拉薩蒂榮列聖品的這一天，他們愛天主和服務他人的榜樣，對於失去自由的服刑人來說更是珍貴。里博爾迪神父最後指出，這兩位新聖人「教導了在童年過後也不丟失的純真，即使是公開犯罪的人也不例外，因為天主再次將純真賜給我們，而聖阿庫蒂斯和聖弗拉薩蒂真誠又清澈的眼神讓人想到這一切」。

