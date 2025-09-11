宗座神學科學院研討會：福音能啟迪政治策略

宗座神學科學院院長談論9月11日至12日在梵蒂岡舉行的研討會，眾多國際與會者在會上探討一種更整體、平等且共享的人類發展。聖座國務卿帕羅林樞機為此發表開幕致詞。

（梵蒂岡新聞網）神學家、企業家和專家於9月11日至12日齊聚在梵蒂岡庇護四世別墅，探討哪些途徑有助於促進一種更整體、平等且共享的人類發展。這場國際研討會的主題是「受造界、大自然和環境，促進世界和平」，聖座國務卿帕羅林樞機為此發表開幕致詞，聖座福音傳播部代理部長塔格萊樞機要在會議最後一天發表講話。

專家們為這場研討會提供豐富的貢獻。他們不僅從意大利多個地方前來，也來自菲律賓、韓國、盧森堡、美國和黎巴嫩。主辦方宗座神學科學院院長斯塔利亞諾（Antonio Staglianò）主教向本新聞網解釋道，這場會議旨在「讓那些以福音為思想基礎的人能彼此相遇，因為說到底，神學是生活的智慧」。

實際上，關於信仰的學問是「真正的學問，它能照亮人類生命的步伐，甚至能啟迪政治策略。基督信仰的啟示不可只是虔敬的對象」。斯塔利亞諾主教由此提及方濟各教宗的整體生態，以及本篤十六世和若望保祿二世這兩位教宗的人類生態。主教強調，這並非實行與社會學有關的生態思想，而是要有「一種涵蓋生命與世界的整體願景，進而創造出愛的文明，在其中各種生態問題必定不是抽象的，卻與人類的重大問題起到相互作用。大地的呼聲就是窮人的吶喊」。

9月12日週五下午，與會者將在聖伯多祿大殿參與斯塔利亞諾主教所主持的彌撒聖祭。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html