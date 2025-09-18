9月18日 常年期第二十四週星期四

弟茂德前書 4:12-16 聖詠 111[110]:7-8,9,10 路加福音 7:36-50

設想時光倒流，讓我們回到童稚時代，在那還未變得自以為是、故步自封之前，若果幸運地遇到一位良師，有如保祿對弟茂德那樣，給我們循循善誘，耐心地教導我們如何做信徒的模範，我們會照著去做嗎？抑或會放任自己，接受私慾偏情的擺佈，做個隨波逐流的人？

今天我們長大了，清楚知道，無論是多麼正確的教導，都未必能夠引起正確的回應。就算是出自耶穌的口，像路加記載的耶穌，親自藉著跪哭的罪婦，指出全心愛主便能得到救贖，心硬的人在那一刻，仍不會反省自己對主的愛是否足夠，反而偏執地去質疑耶穌何來赦罪的權柄？有很多道理其實相當淺顯，不用怎樣深思就能明白，但我們卻很容易為自己找些理由去拒絕依從，又或者扮粗心忽略。

那個晚上，那婦人淚濕耶穌的腳，用頭髮擦乾，口親後抹上香液。整個場面，生動而熟悉，不斷提醒我們：只要重新去愛，天主一定會寬赦我們的罪過。

主，求祢垂憐！

