9月16日 常年期第二十四週星期二 教宗聖高爾乃略 及 聖西彼廉主教（殉道）（紀念）

至親離世，遺下孤寡老少，當事人悲慟欲絕，旁人也為之黯然。路加筆下的主耶穌，在面對人生的生離死別，既具掌管生與死的天主性權能，也完全流露出人性的至高情操 — 悲天憫人，感同身受。祂同情這位喪失獨子，失落了唯一依靠與全部希望的寡婦，給了她具體而親切的愛。

肉身的死亡雖然是定律，人卻因基督的救贖而生於永恆：「耶穌便把他交給了他的母親」；也將我們交回給天主父。

基督徒所跟隨的，是一位悲天憫人的主。我們受洗皈依，白白地蒙受了死而復生的救恩大愛。唯真正死於罪惡，活於基督的人，才能無私而又徹底地以基督的心為心，與樂者同樂，與憂者同憂，彰顯出主的愛如何在我們內工作，如何讓逾越的喜樂與平安，豐盛自己，也美化別人的生命。

良善心謙，悲天憫人的主耶穌基督，請教我們向祢學習，做個懂得在繁忙生活中停下腳步，體貼地撫恤別人創傷的基督徒。

