9月1日 常年期第二十二週星期一

得撒洛尼前書 4:13-18 聖詠 96[95]:1,3,4-5,11-12,13 路加福音 4:16-30

難道我們不比他們更配嗎？— 這可能是耶穌當時同鄉人的心底話。一個為同鄉再熟悉不過，也跟他們一樣，甚至比他們更平凡的普通人，怎麼能說出那樣動聽，還帶有威力的天主話語？更關鍵的是，祂竟然把自己比作經書上的先知，甚至是默西亞！耶穌體會到他們的心情：不解、擾亂，甚至憤怒。祂繼續用大家熟悉的舊約故事申述，不是為激怒，而是為提醒，邀請他們回看歷史：你們的偉大先知，就因為本族人的無信，而轉身向外邦人展示天主的眷顧和祝福。

以默觀的態度來閱讀並祈禱，也許會發現我內心，也有類似耶穌同鄉的說話。面對那些看似「不屬我類」的人：移民、外勞、外來遊客、那些我本就帶有偏見的人群……我或許也會因為一些利益共享或被干擾，或單純的心理偏見，而自覺比他們更優越、更「配得」。同樣，在教會內，我或許也如此看待某些人。然而，耶穌卻邀請我，不斷擴展我的心，並提醒我：我們的天主包容一切。

主耶穌，願祢的愛不斷擴闊我的胸襟。

