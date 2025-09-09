聖言會總會長：在受傷的世界中帶來天主的光

在聖言會創立150週年紀念日之際，現任總會長安瑟爾莫·里卡多·里貝羅神父接受本新聞網採訪時強調，我們目前的使命是“在受傷的世界中帶來天主的光”。安瑟爾莫神父承認西方世界正在遠離宗教，但“我們的使命依然還留有空間”。在紀念日當天還舉行了常設藝術廊的揭幕禮，隨後舉行由范達民樞機主持的彌撒聖祭。

（梵蒂岡新聞網）2025年9月8日是聖言會（Società del Verbo Divino）創立150週年紀念日。在此機會上，現任聖言會總會長、來自巴西的安瑟爾莫·里卡多·里貝羅神父（Anselmo Ricardo Ribeiro）接受本新聞網採訪時表示，“對我們來說，這首先是一個感恩的時刻，感謝天主為我們及通過我們所做的一切”。接著，安瑟爾莫神父深入談及修會的神恩，以及未來修會生活將面臨的挑戰。藉此慶典，神父還表示“也是檢視我們歷史的機會，承認其中既有光明，也有陰影。為此，我們需要求得寬恕。最後，也是思考未來的一個機會”。

9月8日星期一，為了分享這一重要里程碑與喜樂時刻，在羅馬聖言會總會院舉行了常設藝術廊揭幕禮，展覽內容包括來自聖言會傳教地區的照片、見證與藝術作品。隨後，下午5點在羅馬的聖本篤堂，由聖座修會部副部長范達民（Ángel Fernández Artime）樞機主持隆重感恩祭。參加當日會慶的嘉賓還有聖座福音傳播部代理部長，聖座福音傳播部初傳福音和新建地方教會部塔格萊樞機。

荷蘭與德國交界處的聖言會施泰爾母院 (©Steyler Missionare)

聖楊生·愛諾德的神恩與福若瑟的使命

1875年9月8日，聖母誕辰節，聖言會在荷蘭與德國的交界處施泰爾（Steyl）小村，在艱困的情形中正式成立。在修會成立當天的感恩彌撒中，會祖楊生神父講道說：“只有天主知道，這事能否成功。讓我們一起實現祂所願望的。如果這件事能夠成功，我們將感謝天主的恩寵；如果失敗了，我們將捶胸，承認我們不配祂的恩寵。”聖言會的名字是會祖聖楊生神父起的，取自若望福音序言：在起初已有聖言，聖言與天主同在⋯⋯於是，聖言成了血肉，居住在我們中間（若一1-14）。他因此用“聖言”二字取了修會的名字。同時，楊生神父要求全體聖言會士常常默想天主聖三的奧蹟、祂愛人的工程、祂救贖世界的計劃，以及聖言降生成人的奧義。楊生神父期望“聖言”成為會士生活，和所有傳教事業的基礎及中心。

1879年4月，第一批傳教士安治泰神父和福若瑟神父被派往中國，隨即在魯南地區開展福傳工作。福若瑟在魯南地區傳教27年，直到去世升天。福神父曾說過：“愛是唯一人人能懂得的語言”。他在家信中寫到：“我願在天堂仍是一個中國人，我願為中國人死一千次，我沒有其它的心願，只希望我的屍骨埋在中國同胞中間。”

聖楊生和聖福若瑟神父 (©Riccardo Capobianco)

安瑟爾莫神父：在黑暗中帶來基督的光

正如十九世紀末一樣，聖言會面臨著世界的挑戰，這些挑戰在每個時代都向人類發出考驗。里貝羅總會長指出，“未來就是現在：我們已經走過了新世紀的四分之一”。因此，當今我們的挑戰之一就是“用我們在上個世紀所接受的培育，去思考今天的使命：我們是一個相似的時代，但被召叫在一個數字世界里去做傳教士”，在這個世界裡，科技、網絡、社交媒體和人工智能佔據著主導地位。接著，還需要明白如何“治癒”這個“受傷的世界和受傷的傳教士”。最後，更重要的是，“如何帶來基督的光，以致可以在黑暗中閃耀：將耶穌置於我們的中心，而不是我們自己或我們的慾望與思想”。

聖言會：在79個國家紮根的多元文化國際性修會

人們常稱呼聖言會士為“聖言的拓荒者”，因為他們福傳的首選地是那些還沒有聆聽到“聖言”的地方。如今，聖言會有近六千位傳教士，他們來自76個國家，在全球79個國家致力於福傳的使命。總會長指出，“我們是一個多元文化國際性的天主教傳教修會”。

總會長並不掩飾各個修會普遍面臨的聖召危機，他表示，這場危機“正發生在當下，並且也確實觸及到我們，特別是在歐洲和美洲”。然而，令人欣慰的是“我們在非洲的聖召正在增長，如今，我們超過一半的會士來自亞洲”。但令人擔憂的是度奉獻生活的弟兄人數正在減少，但我們仍然可以說：我們還年輕，仍有機會為教會和傳教使命工作。

羅馬聖言會總會院 (©Riccardo Capobianco)

人心深處對生命意義的追問

在受傷人中傳揚福音，是聖言會士們認爲的首要層面。雖然現代社會在表面上似乎越來越遠離宗教與信仰，但總會長強調，“我會問自己，人們遠離宗教，是否意味著他們也遠離了對生命意義的追尋呢？對我來說，仍然存在著傳教的空間”。確實，在歐洲、西方，人們有所疏遠宗教，但在人們心中始終存在那些無法刪除、永遠不會消失的問題。“這正是聖言會傳教的地方，臨在與人們中間，幫助人們尋找生命的意義，即在天主之內”，總會長進一步解釋，“這不只是單純地臨在，而且要與他們同在，使他們能在我們身上看到那來自天主的光，這光就是天主、基督”。

成為和平的締造者

正如方濟各教宗在去年六月接見聖言會時所囑託的那樣：努力成為和平的締造者，這也是教宗良十四世自開始牧職以來的呼籲。總會長指出，“要做到這一點，首先我們自己必須成為和平之人。作為一名傳教士，當我去傳教時，我常常問自己：我的臨在是一種和平的臨在，還是只是出於好奇，如同一個外來者的臨在？作為一位傳教士，不僅僅只有宣講，還需要臨在，甚至是那種默默無聞的臨在。”總會長繼續強調，“我們的臨在必須是和平的臨在，能夠充滿人們的生活”。普雷沃斯特教宗的臨在就是一個見證：他的臨在就是一種和平的臨在。他本身也是一名傳教士，他傳教不僅靠宣講，也藉著自身的臨在來傳教。

