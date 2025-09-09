尼加拉瓜至少261名修會會士被驅逐出境

名為「尼加拉瓜永不再」的人權團體發布報告，列出該國被驅逐出境的人包括：該國主教團主席埃雷拉主教、拜斯主教、阿爾瓦雷斯主教和莫拉主教。

（梵蒂岡新聞網）在奧爾特加總統的領導下，「至少261名」修會會士因政府的決定而被驅逐離開尼加拉瓜：名為「尼加拉瓜永不再」的人權團體（Colectivo Nicaragua Nunca Más）提出了這項數據。這個非政府組織發布了一份報告，題名為《烈火下的信仰》（fe bajo fuego），西班牙新聞機構埃菲社（Agencia EFE）引用其數據，指出遭驅逐的人包括尼加拉瓜主教團主席埃雷拉（Carlos Enrique Herrera Gutiérrez）主教、拜斯（Silvio José Báez Ortega）主教、阿爾瓦雷斯（Rolando José Álvarez Lagos）主教，以及莫拉（Isidoro del Carmen Mora Ortega）主教。

這份文件也提到，聖座駐尼加拉瓜大使索梅塔戈（Waldemar Stanisław Sommertag）總主教於2022年3月被驅逐出境，該國多個教區約有140名司鐸離開。這份名單裡也涵蓋了90幾名修女、10幾名修生和3名執事。

超過5600個非營利機構關門

這個人權組織也記載，在2018年至2025年之間關門的非營利組織共有5609個，其中1294個是宗教單位。另外還有54個傳播機構停止運作，其中22個具有宗教性質，包括電視台和廣播電台。相關措施同時也打擊到基督宗教其它派別，尤其是福音派牧師和領導人。

