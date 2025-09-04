教宗點燃馬拉松火炬：從羅馬到萊科的基督徒生活之火

教宗良十四世在9月3日的週三公開接見活動中接見了參加馬拉松火炬接力的50位參與者。此項活動於1975在萊科地區一個堂區誕生。參與者從聖伯多祿廣場出發，每天跑140公里，到達意大利北部的科莫湖畔小城。主辦者表示：“傳遞基督徒生命之火既是一份恩典，也是一份責任。”

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世在9月3日的公開接見活動中點燃了一支火炬，這支火炬將由馬拉松火炬接力參與者，送往意大利北部萊科（Lecco）。這50位參與者將在接下來的日子裡以接力的方式從羅馬跑到意大利北部的科莫湖畔小城，總長600多公里，。

羅馬-萊科馬拉松火炬接力

羅馬-萊科馬拉松火炬接力是由意大利北部萊科的真福色辣芬堂舉辦，自1975年開始，每十年舉行一次。

這項活動將體育與宗教相結合，其組織者詹盧卡（Gianluca Castelnuovo）解釋：“這支火炬代表著一份責任，但同時也是教宗給予我們的禮物。我們肩負的使命是在日常生活中為基督徒的生活做見證，將這個訊息帶給我們的團體。”

50名參與者每天總共要跑120至140公里，身後跟著一輛護送車和自行車來協助。每位火炬手跑完一公里後，將火炬交給下一位。今年的參與者既有1975年這項活動創辦者的後代，也有當年16歲就開始參與此活動的跑者。

