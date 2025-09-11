加沙本堂神父：與教宗通話是個祝福，我們為和平祈禱

加沙地帶聖家堂主任司鐸羅馬內利神父通過視頻向本新聞網分享前一天與教宗的通話內容。在以色列下令撤離加沙百姓後，神父說：「我們告訴教宗，我們很好，以及處境依舊艱辛。」這位神父解釋道，大部分的百姓不願意離開，教會繼續與他們同在。

（梵蒂岡新聞網）加沙地區聖家堂主任司鐸羅馬內利神父9月10日在一段視頻中向本新聞網表示，他們與教宗通上電話了。神父開門見山地說：「我們昨天十分欣喜。」這是因為教宗再次打電話給他們。

此前，教宗於9月9日下午離開岡道爾夫堡夏宮時，對記者們說：「我現在試著打電話給加沙本堂神父，但沒有得到消息。」「他們之前當然很好，但在新的命令下達後，我就不確定了。」教宗所指的是在軍事行動升級的情況下，以色列要求加沙居民立刻撤離的命令。

與教宗通話

10日晚上，羅馬內利神父在社交平台宣布，教宗與他們通話了。「他問我們，我們的狀況如何，以及處境怎樣。他為我們頒賜降福，為我們及和平祈禱。」

羅馬內利神父在10日錄製的一段視頻中說：「教宗打來的時候，我無法接聽電話。我們當時正在聖堂裡舉行很美的禮儀，花了相當長的時間。之後，我才跟他取得了聯繫。」

「這不是教宗第一次密切關注整個事態，他始終如此。而且，他積極促使這場戰爭結束，為和平而努力並祈禱。因此，他向所有的人，整個加沙和整個堂區頒賜降福。」羅馬內利神父表明：「與聖父教宗良聯繫是莫大的喜樂。他想要知道我們的情況如何。我們告訴他，我們很好，以及處境依舊艱辛。」

與民同在

聖家堂今年7月遭到以色列襲擊。羅馬內利談到聖家堂的情況，說：「我們繼續留在堂區這裡，與我們照顧的人在一起。如同你們所知道的，這裡有大約450名難民，很多是老人、病患和孩童。此外，也有些家庭住在這裡。加沙其它地方有些人正在往南遷移。」

「大部分的百姓都不願意離開。」羅馬內利神父指出，「我們聽到，很多人從戰爭開始到現在都說同樣的話。到處都有危險、轟炸、實際的危險，都有死亡、轟炸、受傷和毀滅」。然而，許多人依然渴望繼續生活在這座城市裡。「我們繼續日常活動，那是我們所能做的。我們幫助了很多家庭。」

婚禮和新生兒

接著，羅馬內利神父講述了前一天禮儀的細節：「在那台時間較長的隆重彌撒中，天主教團體的一對教友締結了神聖的婚姻盟約，所以一片喜氣洋洋。」另一件大喜事是「在極大的痛苦中」有個嬰孩在難民中間誕生了，他的名字叫馬爾谷（Marcos）。「天主永遠保佑我們。即使是在如此艱難的時刻，祂仍然賜給我們祝福，向我們展現祂的關懷與降福。」

為和平祈禱

羅馬內利神父最後邀請大家「繼續為和平祈禱」。「正如你們從新聞上看到的，全中東都陷入混亂。我們堅信，這場戰爭的結束將為整個區域和世界大部分地方帶來一絲寧靜，即使它並不完全等同於和平。讓我們繼續祈求天主藉著至聖童貞聖母瑪利亞的轉禱，賜給我們和平的奇跡。」

