法雷爾神父當選奧斯定會新任總會長

奧斯定會法雷爾神父於9月9日下午在該修會第188屆修會大會上當選為總會長。接下來6年，他將帶領教宗良十四世所屬的修會。

（梵蒂岡新聞網）若瑟·法雷爾（Joseph Farrell）神父從9月9日起擔任奧斯定會超過750年歷史中第98位總會長。當天下午，在羅馬宗座教父學院出席奧斯定會第188屆修會大會的73名有投票資格的會士選出了這位新任總會長。

法雷爾神父原本是奧斯定會副總會長，他從結束第二任期的莫拉爾（Alejandro Moral Antón）神父手中接下印信，同時也承擔起領導修會的新職責。法雷爾神父於1963年7月11日出生在美國賓夕法尼亞州，加入維拉諾瓦聖多默省會。1985年，他畢業於維拉諾瓦大學企業管理學院，6年後在華盛頓聯合神學院取得神學碩士學位。他於1987年在奧斯定會發暫願，然後1990年宣發終身願。

若瑟·法雷爾於1991年6月29日在賓州晉鐸，曾在堂區、學校和大學服務，並在維拉諾瓦擔任大學校牧和約聘教師。2013年，他獲任命為奧斯定會副總會長，在團體視察、修會會議和其它任務上輔佐總會長。2019年，他再次在修會大會上當選為副總會長，在修會的多項國際使命上積極合作，並前往多個國家探訪奧斯定會團體。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html