都靈榮休總主教諾西亞蒙主恩召，意大利主教團致哀

意大利都靈榮休總主教諾西亞8月27日與世長辭，該國主教團在唁電中緬懷他對教會的貢獻，以及他的信德芳表。

（梵蒂岡新聞網）意大利都靈總教區榮休總主教諾西亞（Cesare Nosiglia）2025年8月27日凌晨2點15分在安養中心（Hospice Cottolengo di Chieri）安息主懷，享年80歲。他生前罹患呼吸道疾病，日前出院轉往安養中心。意大利主教團為此寄發唁電，讚揚諾西亞總主教是個靈修深厚的人。

意大利主教團主席祖皮（Matteo Zuppi）樞機和秘書長巴圖里（Giuseppe Baturi）總主教在唁電中為都靈榮休總主教、意大利主教團2010年至2015年副主席諾西亞總主教的辭世深表哀悼，並提及他曾於1995年至2000年擔任主教團公教教育委員會秘書，2000年至2005年擔任該委員會主席。諾西亞總主教一生「為意大利教會服務，解讀時代的記號，聆聽隨著時間浮現的需求，關注失業者、辛提人和羅姆人」。

此外，這份唁電也提到，諾西亞總主教於1970年代在該國推動天主教教理，而且曾在羅馬教區擔任輔理主教，以及教宗在羅馬教區的副代理主教。關於諾西亞總主教的信德榜樣，唁電寫道：「在展示都靈聖殮布時，尤其是在新冠疫情高峰期、2020年4月11日聖週六展示聖殮布的時候，我們親眼目睹他深厚的信德。」

諾西亞總主教的葬禮將於8月29日下午3點半在都靈主教座堂舉行。目前正在露德聖母朝聖地的羅馬教區朝聖團，會在聖女伯爾納德堂為諾西亞總主教舉行追思彌撒。

