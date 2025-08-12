《信仰寶庫》在日本世博會展出

由聖座和意大利盧卡總教區推動的《信仰寶庫》項目，在2025大阪世博會展出，通過一場關於天主教在天草島歷史的展覽，和一場國際研討會，來促進日本與歐洲之間的文化交流。

（梵蒂岡新聞網）《信仰寶庫》（Thesaurum fidei）項目由意大利盧卡（Lucca）總教區推動，該項目自三年前啟動以來，至今仍在繼續，將信仰與文化的見證帶到多個具有影響力的地方。《信仰寶庫》的其中一站是羅馬，先後在梵蒂岡宗座圖書館、宗座額我略大學以及宗座傳信大學展出。如今它來到日本，再次確認其國際使命，以及在不同文化與民族之間搭建橋樑的能力。

項目的目標和內容

為呼應2025年大阪世博會的主題“為我們的生活構建未來社會”，以及意大利展館的主題“藝術重塑生命”、聖座展館的主題“美帶來希望”，《信仰寶庫》在旭日之國旨在傳遞一個希望的訊息，使文化能夠推動人性化的項目，重新聚焦於團體生活，並彰顯自數世紀以來連結西方與東方之美的文化。

本次活動受到日本主教團、聖座駐日本大使館、聖座2025大阪世博會展館和聖座福音傳播部的高度贊助。

國際研討會“信仰與希望”

2025年9月3日，“信仰與希望”國際研討會將於2025大阪世博會意大利展館舉行，主題為“波濤之路，日本與歐洲之間的朝聖之旅”，旨在讓國際社會更了解自16世紀至今日本與歐洲之間的文化交流。

