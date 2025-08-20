法國阿弗蘭樞機：願朝聖者重返聖地

在教宗良十四世的降福下，希望的朝聖之旅旨在支持聖地受苦的基督徒團體。這項由法國主教團發起的朝聖活動於8月20日結束。

（梵蒂岡新聞網）法國主教團主席、馬賽總主教阿弗蘭（Jean Marc Aveline）樞機8月16日至20日帶領主教們在聖地朝聖。他們在所到之處與當地信徒會面，向他們表達精神和物質上的支持，以及友愛關懷。正如教宗良十四世在簡短的訊息中所說的，在痛苦和不確定時刻，此行是“關懷和憐憫的有力見證”的旅程。教宗本人希望在精神上和祈禱中給予陪伴。

阿弗蘭樞機向聚集在耶路撒冷拉丁禮宗主教府的記者們解釋道，“我們來這裡不是為了發表演講，而是聆聽和理解”。在主教團兩位副主席貝特朗（Benoit Bertrand）主教和若爾迪（Vincent Jordy）總主教，以及舒馬利（William Shomali）主教的陪伴下，馬賽總主教阿弗蘭提到最近幾天所經歷的悲傷、痛苦和悲痛。“知道這裡附近的加沙發生的一切，確實很難在這些地方生活。加沙的處境一直出現在我們的腦海和心中。我們非常清楚事態的嚴重性”。

8月19日，阿弗蘭樞機在與加沙聖家堂的本堂神父羅馬內利（Romanelli）通電話中，獲悉聖家堂所在社區的疏散行動。樞機稱羅馬內利神父展現出“內在力量”和“在任何情況下都信賴天主”的信德。樞機補充道，他回法國後，“將有很多話要對法國和歐洲教會說”。

此外，法國主教團主席強調，有必要鼓勵朝聖者以小規模、新的思維方式逐漸地返回聖地，旨在能夠真實地關懷在這土地上生活的基督徒和其他人。“朝聖的目的不只是改善個人的信仰關係，更要體驗深切的教會團結。這是朝聖者的皈依”。

法國主教團主席最後強調了福音的深厚喜樂，貧窮是其中的一部分，他本人在聖地感受到了這種喜樂。“這不是膚淺的熱情，而是一種與希望有關的深厚喜樂。當所有希望的理由都消失不見時，那些相信基督和復活的人的心中，依然存留希望”。

