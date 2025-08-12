同道偕行會議在美國召開，加強勞工團體與教會之間的合作

為期兩天的會議在美國天主教主教團華盛頓總部舉辦，探討有尊嚴的工作、全人發展和照料受造界等議題。

（梵蒂岡新聞網）第三屆有關社會－環境對話的全美洲同道偕行會議，於7月28日至29日在美國天主教主教團華盛頓總部召開。這場歷史性的會議加深了勞工團體與教會網絡之間的合作議程。

會議主辦方是拉丁美洲主教團委員會（CELAM）和聖座拉丁美洲委員會（PCAL）。除了來自全美洲40多個勞工團體的參與以外，多個國際組織、教會網絡、勞工聯合會也都共襄盛舉。

會議的結束文件表示，與會者「承諾加強南北之間跨領域的合作，並配合教宗良十四世和各地主教團的議程，為多項提案作出貢獻，在建設更公正且可持續的經濟方面鞏固勞工團體的角色」。

代表南方主持會議的巴西雅利斯教區主教安迭塔（Reginaldo Andrietta）強調，「這場關於社會－環境的對話是天主教會的倡議，同時也向勞動界的眾多參與者開放」。主教表示，「我們正在加強教會與社會的對話，其中包括一個十分迫切的議題：與社會問題有關的環境問題」。為此，主教呼籲要眾志成城。

美國基督徒職工青年會（YCW）的成員法喬（Ana Facho Ortiz）認為，本次會議有助於「在勞工團體界的眾多社會成員之間交換不同的意見」。國際勞工組織的卡爾多納（Ítalo Cardona）也強調，當今世界迫切需要就社會正義展開對話，本次會議的重要性是聆聽各種挑戰和困難，從而「攜手找出解決之道，在我們的歷史中向前邁進，捍衛共同的家園，創造新的社會契約，以達到促進社會正義的目標」。

