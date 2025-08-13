亞馬遜修女為帶有原住民面容的本地教會服務

在秘魯庫斯科叢林深處，玫瑰道明傳教女修會的列雷納修女與下烏魯班巴原住民團體同行，推動本地的原住民教會，以及源於默觀的宣講。

卡斯特羅（Elaine Castro Matheuz）修女

秘魯亞馬遜地區幅員遼闊，擁有豐沛的生物多樣性、原住民團體和深厚的文化遺產。這是一個充滿靈性的場所，大自然與神聖性在各個角落交織在一起。在此背景下，活出和宣揚福音的使命具有特殊價值，因為它需要聆聽、默觀和尊重那臨在萬物中的天主。

叢林中的愛的呼籲

七年來，玫瑰道明傳教會的列雷納（Giovanna Llerena Alfaro）修女有幸在秘魯庫斯科叢林的一角生活，在得天獨厚的環境中，她能夠繼續首批來到此處的傳教士的使命。修女解釋道，“我們玫瑰道明傳教會的三位修女和道明會的兩名會士，共同分享我們的使命。我們的使命是陪伴下烏魯班巴原住民，在我們探訪的不同團體中培育牧靈人員，從而推動具有亞馬遜特色的本地教會”。

本著共融的精神，列雷納修女的使命凸顯出“脫下鞋子”的重要性，因為“所踩的地方是神聖的”。她補充說，“務必要脫掉觀念、思維結構和主角心態的鞋子，並認識到我們處在一個神聖的地方、一個相遇和互相連接、文化和精神豐富的地方；一個充滿天主的地方”。

源自內心的使命

促使列雷納修女將其一生奉獻於秘魯叢林的是源自她內在的深刻信念，以及她修會的神恩。用她自己的話說，“我覺得這是我修會的DNA，我的傳教聖召在修會神恩得以圓滿，即：在教會最需要我們的地方福傳。此刻，我深信，亞馬遜教會需要我們”。

修女回憶說，年輕時，她就很清楚自己想要在叢林中成為一名傳教士。本著這種精神，2017年，她開始了她的服務，在庫斯科叢林地帶的一家醫院擔任助產士，從那時起，她的修會開始在秘魯亞馬遜地區開展工作。“2018年，首個混合且巡迴的道明會大家庭團體在下烏魯班巴成立”。

關愛和服務原住民團體

列雷納修女的使命包括與26個屬於4個種族的團體同行：馬奇根加、亞夏尼加、卡金特斯和楠蒂斯。為了到達這些村莊，修女和她的團體要沿著湍急的河流航行數小時，將天主聖言和希望帶到那裡、一個時間彷彿停止了的地方。

從首批傳教士抵達這片土地開始，與當地居民的友誼和關係是他們工作的支柱。列雷納修女和她的團體繼續傳教使命，培育牧靈人員，由牧靈人員一步一步地建設本地教會，把根基扎在這些團體的文化和習俗內。

在修女管理的基里蓋蒂和廷皮亞傳教站，有屬於本地不同團體的學生的住所。年輕人在那裡完成他們的中等教育，有鑒於他們村莊缺乏這等級的教育，這是重要的一步。這些住所的價值遠超過於學術培訓；它們是相遇和全人發展的空間，列雷納修女和她的團體在那裡工作，幫助青年成為未來的領袖，能夠通過信仰和努力改變他們的團體。

無聲呼喚的見證

自從2018年列雷納修女第一次探望基里蓋蒂，她就注意到該團體以無聲的呼喚來請求陪伴。這些年來，團體經歷了深刻的變化，而且通過教育和建立信任的過程，這些變化得到加強。修女解釋說，在她們的使命中，“牧靈工作者有更多的工具和手段來捍衛他們的權利和立場，反對出現在該地區的採掘公司”。在靜默和等待的時期撒播下的友誼和關懷的紐帶，現今在當地教會中蓬勃發展，這個地方的原住民教會承認自己是當地及其文化不可分割的一部分。

