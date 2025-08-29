“我渴望寧靜”— 物洛尼加修女談人們在瑞典會院尋找生命意義

物洛尼加修女曾在法國一個平信徒團體生活，後來被派到瑞典。她在羅格勒遇到的人並非天主教徒，但他們依然常去道明會修女院去尋找自我和寧靜。

加爾加諾（Mario Galgano）– 羅格勒 (瑞典)

位於瑞典南部斯科訥地區的羅格勒隱修院是一個安靜的地方。每逢主日，除了少數居民，來自馬爾默、斯德哥爾摩或者倫特的訪客也會參觀當地的聖堂。數年前加入道明修女會的物洛尼加修女講述，他們中的很多人並非天主教徒。“他們說，我不知道我是誰。我渴望靜默。我想找回自己。”

物洛尼加修女來自法國巴黎，是這個小團體中唯一的外國人。她進入羅格勒之前，曾在一個平信徒團體中生活了很多年，九年後這個團體才皈依天主教會。她在2021年來到瑞典，這一決定是應她的總會長的要求做出的。修女笑著回憶說，“我非常高興。我小的時候就讀過《尼爾斯騎鵝旅行記》”。

然而，瑞典的現實情況卻大不相同。物洛尼加修女說，“當我剛來到這裡的時候，我的偏見很深”。她驚訝於人們對天主教知之甚少。現今，物洛尼加修女與另外三位修女在羅格勒一起生活。瑞典的天主教會很小，但這正是引起外人好奇的原因。

會院在社交媒體上，比如臉書，以簡單的語言講述其生活。以這種方式，即使是那些沒有信仰的人，但想體驗默觀生活的，也可以接近。道明會的靈修為尋找方向的人提供了一個場所。物洛尼加修女說：“有一些人並不是來這裡尋找天主教會，而是尋找人生的自我價值。”

