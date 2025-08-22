修女們懷著信德繼續幫助印度的邊緣群體

印度瑪利亞方濟各傳教修會的修女們受到她們會祖真福苦難瑪利亞修女的啟發，將她們的一生奉獻於服務窮人和邊緣群體。在聖方濟各區域，修女們通過教育為兒童、成人和婦女提供服務，挽救人口販運受害者、協助康復，並為他們的生活帶來希望和改變。

蘇達維茲（Sujitha Sudarvizhi, FMM）修女

瑪利亞方濟各傳教修會於1877年由真福苦難瑪利亞在印度成立。她邀請修女們成為希望、和平、喜悅和治癒的工具。現今，全球約有5千名修女在71個國家，致力教育、醫療、社會正義和牧靈關懷。

瑪利亞方濟各傳教修會的修女們在印度4個區域服務，其中一個是聖方濟各區域。該區包括印度北部8個邦：德里、查謨和克什米爾邦、北方邦、比哈爾邦、西孟加拉邦、恰蒂斯加爾邦、賈坎德邦和中央邦。因此，該地區面臨著不同文化、語言和社會方面的挑戰。

在聖方濟各區域服務的本西（Bensy Maria Sangeetham）修女表示，在“每個地區都有它獨特的挑戰，我們盡最大努力應對這些差異。我們參與了很多傳教活動，這有助於我們接觸被邊緣化的人和有需要的人，尤其是為那些無聲者發聲”。

修女們在聖方濟各區域的19個充滿活力的團體中生活，與人們並肩同行，通過憐憫、教育和保護來回應他們的現實需求。修女們是周遭環境的希望燈塔。她們參與人們的希望、奮鬥和夢醒。這份關懷使她們成為福音的可信見證人。

為婦女兒童的教育發展計劃

瑪利亞方濟各傳教修女會的修女成立的社會救濟中心在該地區是最具活力的。她們在特里洛克普里市實施了一項關懷計劃，為周邊貧民窟邊緣化的社區提供必要的幫助。

本西修女指出，關懷計劃幫助了婦女和兒童，使他們在許多方面受益，讓他們有機會在當今世界中建設美好的未來。為了回應這一情況，修女們開始為兒童和成年人提供補習班和英語口語課程，開設計算機學習課程，還為女性和青少年提供裁縫培訓課程。兒童、成人和婦女的積極響應讓修女們深受鼓舞，這給了她們繼續努力改變社區的希望。

關懷計劃的成果很快就顯現出來了。有些婦女在服裝公司找到了工作，另一些婦女學會了裁縫技術後開始創業。受益者表示，她們對自己的生活和能夠改善家庭狀況充滿信心和希望，並且內心仍存感激之情。本西修女表示，“就如鳥兒那樣，滿懷希望和信心開始築巢，我們也滿懷希望和對天主的信賴開啟了這個項目”。“天主是我們的根基和力量”。

醫療營和預防人口販運

作為關懷計劃的一部分，修女們也定期組織醫療營，確保人們獲得醫療服務，並開展有關保護未成年人和預防人口販運的宣傳活動。本西修女指出，“我們希望提高人們對這一問題的認識，因為人口販運在印度北部的一些地方越來越普遍，衛生保健方面的忽視會導致死亡，尤其是兒童”。

以聖體聖事為核心

瑪利亞方濟各傳教修女會的創立是秉持一顆前往世界各地傳教的心，特別是前往那些尚不認識基督和愛基督的地方。在聖方濟各區域，修會的神恩生動活潑。修會傳教的使命並不局限於這些機構中，而是在街頭、家庭和市場中進行。

受到聖方濟各的謙卑和真福苦難瑪利亞的勇氣啟發，修女們生活簡樸、積極服務他人。她們的使命是在熱忱的服務中陪伴人們。正如她們的會憲中所寫的那樣，聖體聖事是她們生活的中心。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html