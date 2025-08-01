肯尼亞：本篤會修女恢復長者的尊嚴

恩寵和仁慈之母本篤會修女藉著她們每天充滿慈悲、奉獻和堅定不移的信德的行動，努力關懷長者。她們為肯尼亞聖加大利納老人之家和蒙迪卡偏遠村莊的長者帶去希望、喜悅和尊嚴。

恩傑里（Michelle Njeri, OSF）修女

聖加大利納老人安養院位於肯尼亞奔戈馬教區蒙迪卡，由恩寵和仁慈之母本篤會修女創辦，旨在照顧該地區越來越多的、有需要的長者。

東非地區會長奧丹于（Beatrice Odinyu）修女分享了更多關於長者照護的訊息。她說：“我們的神恩是關心貧困的老人。在我們會祖的精神的推動下，我們懷著憐憫之情為老人和遭遺棄者服務。”

在蒙迪卡的使徒工作始於1990年，最初是在會院中服務有需要的人，但隨著需要者人數不斷增加，修女們於2020年建造了一所住宅。然而，由於新冠疫情和為了能近距離的照顧長者，修女們在她們會院內建造了一個新家，取名為聖加大利納之家。這個住所是個希望、平安及舒適的地方，目前有17名女性和6名男性。

除了住所外，修女們還展開了一項關懷計劃，為的是能向蒙迪卡和其它地區的貧困者和老人提供幫助。在關懷計劃中，目前有60位長者受惠；修女們到不同的村莊去探望他們，並為他們準備所需的生活必需品。

奧丹于修女解釋道，“在我們照顧長者的使命中，我們每月一次與當地博達博達摩托車手合作，依靠他們的動員和同情心來照顧老人。我們請他們將老人送到我們先前居住的地方，在那裡我們與布西亞三級醫院合作，為老人提供食物和所需的醫療服務。在團體中摩托車手是我們的眼睛：他們守護、在長者身體不適時通知我們，並確保所有人都能平安地赴約”。

博達博達年輕的摩托車騎手埃蒂昂（Stephen Etiang）分享了他與修女們合作的經驗。他說，“我們要確保老人按時抵達，領受每月的食物和接受醫療治療。每次出行修女們都會付錢給我們，雨季時道路難行，她們甚至會增加費用。我們非常感謝修女們為我們的老人和整個社區所做的一切”。

布西亞三級醫院負責人翁揚戈（Risper Onyango）女士分享道：“為了給予老人醫療服務，我每個月都會來這裡，這要謝謝本篤會修女們的努力。我會跟進已有的病患，處理新的需求，審視病例並轉診到專科。我們可以在這裡進行一些基本檢查，但會將其他問題轉到我們的醫院總院區。我多麼希望將來我們能在這裡建一個工作室，請更多的人員來提供心理方面的支持。”

得到本篤會修女幫助的奧皮約（Gaudence Opiyo）女士表達她的感激之情。她說，“我非常感謝修女們，她們幫助我很多年，從2003年至今。我生病了，她們照顧我。我們老人常常因無人照顧而早逝。修女們有如我們的女兒那樣照顧我們，我們為她們的恩惠而感謝天主”。

另一位由修女們照顧的人是薩瓦蒂亞（Joseph Sabatia）先生，他談到修女們的憐憫心時說，“修女們有慈悲精神；天主在她們內。為了幫助我們，她們奉獻很多；願很多人能被感動，與她們一起來幫助我們”。

儘管修女們在照護老人和貧困者方面取得成功，但修女們也面臨著挑戰。奧丹于修女分享說：“照護老人並非易事；他們在生活中有自己的親身經歷。有些人來時是酗酒者；我們試著給予建議，並與他們一起前行。有些人是感到孤獨、被遺棄，或者有未解決的問題。在這一切中，我們藉著天主的恩寵支持他們。”

修女還提到一次難忘的經歷，就是一位重要的支持她們工作的恩人要離開肯尼亞。她說，“我記得我們得到恩人要離開的消息的那一天。有那麼一瞬間，我們感到癱瘓了。我們不知道該如何向一位長者說，你沒有地方去了，明天我們可能無法給你食物了？”

然後，修女們開始祈禱並思考該怎麼辦：她們能靠雙手做些什麼？她們有什麼技能。“我們修女們沒有關門，而是開始了創收項目。目前，我們有烘培、製作蠟燭、裁縫店、一個小小的商店和農業。賺到的每一分錢都用於提供食物、衣服和照顧老人上”。

修女們辛苦工作以支持她們服務老人的使命；她們也要面臨季節性的挑戰，尤其是在乾旱時期。修女說，“我們有土地和井，但缺少太陽能水泵和儲水箱。這將幫助我們種植更多農作物，為我們服務的老人種植足夠的食品”。

本篤會的修女每天都懷著希望起床，她們被一個使命所驅使：就是他們照顧的老人不能挨餓、不能感受到不被關愛或者不被照顧。她們用勞動的雙手和根植於信仰的心，繼續快樂地為那些常被社會遺忘的人恢復尊嚴。

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