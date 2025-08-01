肯尼亞：本篤會修女恢復長者的尊嚴
恩傑里（Michelle Njeri, OSF）修女
聖加大利納老人安養院位於肯尼亞奔戈馬教區蒙迪卡，由恩寵和仁慈之母本篤會修女創辦，旨在照顧該地區越來越多的、有需要的長者。
東非地區會長奧丹于（Beatrice Odinyu）修女分享了更多關於長者照護的訊息。她說：“我們的神恩是關心貧困的老人。在我們會祖的精神的推動下，我們懷著憐憫之情為老人和遭遺棄者服務。”
在蒙迪卡的使徒工作始於1990年，最初是在會院中服務有需要的人，但隨著需要者人數不斷增加，修女們於2020年建造了一所住宅。然而，由於新冠疫情和為了能近距離的照顧長者，修女們在她們會院內建造了一個新家，取名為聖加大利納之家。這個住所是個希望、平安及舒適的地方，目前有17名女性和6名男性。
除了住所外，修女們還展開了一項關懷計劃，為的是能向蒙迪卡和其它地區的貧困者和老人提供幫助。在關懷計劃中，目前有60位長者受惠；修女們到不同的村莊去探望他們，並為他們準備所需的生活必需品。
奧丹于修女解釋道，“在我們照顧長者的使命中，我們每月一次與當地博達博達摩托車手合作，依靠他們的動員和同情心來照顧老人。我們請他們將老人送到我們先前居住的地方，在那裡我們與布西亞三級醫院合作，為老人提供食物和所需的醫療服務。在團體中摩托車手是我們的眼睛：他們守護、在長者身體不適時通知我們，並確保所有人都能平安地赴約”。
博達博達年輕的摩托車騎手埃蒂昂（Stephen Etiang）分享了他與修女們合作的經驗。他說，“我們要確保老人按時抵達，領受每月的食物和接受醫療治療。每次出行修女們都會付錢給我們，雨季時道路難行，她們甚至會增加費用。我們非常感謝修女們為我們的老人和整個社區所做的一切”。
布西亞三級醫院負責人翁揚戈（Risper Onyango）女士分享道：“為了給予老人醫療服務，我每個月都會來這裡，這要謝謝本篤會修女們的努力。我會跟進已有的病患，處理新的需求，審視病例並轉診到專科。我們可以在這裡進行一些基本檢查，但會將其他問題轉到我們的醫院總院區。我多麼希望將來我們能在這裡建一個工作室，請更多的人員來提供心理方面的支持。”
得到本篤會修女幫助的奧皮約（Gaudence Opiyo）女士表達她的感激之情。她說，“我非常感謝修女們，她們幫助我很多年，從2003年至今。我生病了，她們照顧我。我們老人常常因無人照顧而早逝。修女們有如我們的女兒那樣照顧我們，我們為她們的恩惠而感謝天主”。
另一位由修女們照顧的人是薩瓦蒂亞（Joseph Sabatia）先生，他談到修女們的憐憫心時說，“修女們有慈悲精神；天主在她們內。為了幫助我們，她們奉獻很多；願很多人能被感動，與她們一起來幫助我們”。
儘管修女們在照護老人和貧困者方面取得成功，但修女們也面臨著挑戰。奧丹于修女分享說：“照護老人並非易事；他們在生活中有自己的親身經歷。有些人來時是酗酒者；我們試著給予建議，並與他們一起前行。有些人是感到孤獨、被遺棄，或者有未解決的問題。在這一切中，我們藉著天主的恩寵支持他們。”
修女還提到一次難忘的經歷，就是一位重要的支持她們工作的恩人要離開肯尼亞。她說，“我記得我們得到恩人要離開的消息的那一天。有那麼一瞬間，我們感到癱瘓了。我們不知道該如何向一位長者說，你沒有地方去了，明天我們可能無法給你食物了？”
然後，修女們開始祈禱並思考該怎麼辦：她們能靠雙手做些什麼？她們有什麼技能。“我們修女們沒有關門，而是開始了創收項目。目前，我們有烘培、製作蠟燭、裁縫店、一個小小的商店和農業。賺到的每一分錢都用於提供食物、衣服和照顧老人上”。
修女們辛苦工作以支持她們服務老人的使命；她們也要面臨季節性的挑戰，尤其是在乾旱時期。修女說，“我們有土地和井，但缺少太陽能水泵和儲水箱。這將幫助我們種植更多農作物，為我們服務的老人種植足夠的食品”。
本篤會的修女每天都懷著希望起床，她們被一個使命所驅使：就是他們照顧的老人不能挨餓、不能感受到不被關愛或者不被照顧。她們用勞動的雙手和根植於信仰的心，繼續快樂地為那些常被社會遺忘的人恢復尊嚴。
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