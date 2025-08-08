在瑞典一個祈禱和靜默的地方

自1997年起，本篤會隱修女們便在瑞典赫爾戈赫爾塔斯的隱修院生活，該隱修院源自一個福音派度奉獻生活的團體。隱修女們為那些疲憊、尋找天主、願意接近天主的人，將自己視為世俗化環境中的精神上的庇護所。

“我們願意像瑪利亞那樣，將耶穌帶到全世界。”瑞典南部翁貝里本篤會隱修院院長加大利納（Katharina）修女以這句話概括了團體的動力所在：在跟隨基督中生活，其特點是靜默、熱情好客，以及深厚的靈修根基。

1997年，由於之前的會院太小，修女們搬進了她們在赫爾戈赫爾塔斯新修建的隱修院。她們有意識的選擇了本篤會會規。加大利納修女說，“我們參觀了很多隱修院，特別是在德國，為向已度隱修生活的人學習”。修女們得到德國居特斯洛附近的隱修院的特別幫助，至今彼此之間依然保持聯繫。

目前，隱修院中共有14位修女，除了一位在波蘭出生的修女外，幾乎都是瑞典人，年齡從40歲到85歲不等。她們的日常生活遵循本篤會的節奏，有祈禱、工作和團體生活。加大利納修女說，“我們的目的是在人們身上、在世界上，在我們所到之處尋找天主”。

隱修院也是接待客人的地方。多年來，修女們管理著一個“靜默之家”，那裡接待個人和小團體，通常這些人沒有宗教信仰，但渴望靈修生活。加大利納修女說，“很多人不知道她們在尋找什麼，但在這裡會找到觸動他們的東西。他們常說，來此休息和聆聽祈禱”。

客人訂房，超出了接待能力。“靜默之家”有18間客房，其中3間在隱修院內供司鐸或會士使用。隱修院有意保持小規模，為的是有時間進行個人交談。修女表示，“我們的很多客人在衛生或教育領域工作，他們非常疲憊。他們對我們說：‘我們可以在這裡談論重要的事情’。這是一份極其重要的禮物”。

赫爾戈赫爾塔斯會院在不同修會中很出名。來自丹麥、荷蘭和斯堪的納維亞其他小型隱修院的修女會定期前來進行交流。翁貝里本篤會隱修院的修女們也與離柏林不遠的亞歷山大多夫的隱修院保持聯繫。

儘管目前沒有初學生，但對有新聖召的希望依然存在。年輕女性表現出對隱修生活感興趣。對加大利納修女而言，她的使命是做見證，不是用深奧的言語，而是在每天的簡樸生活中。“我們不必做大事。只要我們與基督一起生活，以及通過我們的生活傳揚基督就足夠了。”

