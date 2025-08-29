聖艾智德團體組織“和平青年”全球聯誼活動

來自全歐洲和衝突最嚴峻地區的1200多名青年齊聚羅馬，共同參與以和解與希望為主題的交流、討論和反思。8月29日，他們在羅馬萬神殿舉行一場精彩的快閃活動。30日，青年們將前往聖伯多祿大殿朝聖。“和平青年”的負責人奧蘭多表示：“我們希望懷著齊心協力改變世界的信念共同度過這些天”。

（梵蒂岡新聞網）來自整個歐洲以及烏克蘭、聖地、敘利亞等飽經創傷和衝突地區的1200多名15至25歲青年齊聚羅馬。他們是聖艾智德團體的“和平青年”，於8月28日至30日在羅馬的雲朵會議中心（La Nuvola）相聚一堂，參加2025年度全球聯誼活動，今年的活動主題為“和平的希望”。

活動精彩瞬間

本次活動由聖艾智德團體主席因帕格利亞佐（Marco Impagliazzo）的致辭拉開帷幕，期間舉行一系列的會議、討論以及城市文化遊覽。值得一提的是，8月30日晚上，青年們將在萬神殿的壯麗背景下開展以和平為主題的快閃活動。聖愛智德團體“和平青年”負責人奧蘭多（Stefano Orlando）向梵蒂岡媒體解釋道：“選擇羅馬作為我們活動的舉辦地，是因為這座城市正在慶祝以希望為主題的禧年。週六上午，全體參與者都前往聖伯多祿大殿朝聖，跨越大殿聖門。當晚，我們將在越臺伯河聖母大殿參與彌撒聖祭”。

對話的緊迫性

這次聚會的主要目標是向全世界呼籲停止一切衝突，也包括那些被遺忘的衝突。沒有人比這些青年更理解採取果斷行動實現各民族和解的緊迫性。奧蘭多說：“他們中的很多人屬於我們各國的團體，是聖艾智德團體曾經接納的移民，例如，有些是來自敘利亞和伊拉克等飽經戰亂地區的青年。而現在，他們致力於接納他人，為窮人、老人和最脆弱的人服務”。

不可動搖的希望

儘管正在參加全球聯誼活動的青年們對許多國家的緊張局勢和流血衝突感到擔憂，但奧蘭多確信，在他們的內心有一個堅定不移的希望：“我們願懷著這份希望度過在羅馬的日子，共同努力應對問題。而且，我們相聚在一起也意味著我們不願妥協，事情仍可以改變”。

活動的誕生

該全球聯誼活動的萌芽始於20多年前，當時聖愛智德的首個青年團體開始在意大利不同城市和比利時多地舉行聚會。奧蘭多最後解釋道：“直到2018年，聖艾智德團體成立50周年，全球聯誼活動才以系統化的方式開展，從那時起，活動每年在歐洲不同的城市舉辦”。

