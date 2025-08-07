國際女修會總會長聯合會：聖母升天節前夕為和平祈禱守齋

國際女修會總會長聯合會發起一項倡議，邀請眾人於8月14日、聖母升天節前夕為和平祈禱及守齋。

（梵蒂岡新聞網）加沙、蘇丹、烏克蘭、海地、剛果民主共和國、敘利亞和緬甸。遍布世界的創傷眾人皆能看到。充滿痛苦的面容、家園被毀、團體支離破碎。為此付出最大代價的常常是婦女和兒童。因此，國際女修會總會長聯合會發出強烈呼籲：8月14日、聖母升天節前夕，要在世界各地為和平舉行守齋祈禱日。該聯合會邀請所有宗教團體及志同道合者參與這項活動。

聯合會強調，“我們不能再等下去。和平需要建設，需要我們一起建設”。國際女修會總會長聯合會一直深信，在一個充滿暴力的世界，福音、正義和友愛之光仍能閃耀。與聖母瑪利亞、希望之母一起，修女們在祈禱和見證中團結一心。

修女們為這項守齋及祈禱的倡議提出三項具體行動：首先是在當前的戰爭和危機下同心祈禱並省思天主聖言；其次是為正義與和解發聲，敦促民政當局和教會人士走向和平之路、解除武裝，並保護人權；最後是採取具體的關懷行動，通過接待的網和人道主義援助來支持受苦的人。

在這個被戰爭撕裂、逐漸失去人性的世界中，我們不能成為默不作聲的旁觀者。我們每天都看到痛苦的面容、被摧毀的生命，以及失去尊嚴與和平的人們，尤其是婦女和兒童。作為懷抱希望的女性、根植於信仰，以及處在我們時代的傷痕中的女性，修女們深深感受到有必要大聲呼喊、團結我們的心。作為在前沿的女性，修女們與受苦者並肩同行，聆聽窮人和大地的吶喊，並且感到有責任建設共融、保護生命、爭取正義。

國際女修會總會長聯合會的修女們提到共融精神和傳福音的共同責任，邀請所有人共同祈禱、分辨和見證，促使人們對和平的盼望得以實現。8月15日是聖母升天節，因此修女們選擇以14日作為守齋祈禱日，為的是懇求天主之母、和平之母的轉禱。我們將我們自己“託付於她，願她溫柔地回應人們的呼喊，教導我們在痛苦的地方成為謙卑和先知性的臨在。”

