意大利天主教童軍協會：眼下的戰爭拷問著公民社會的良知

意大利天主教童軍協會為和平發出強烈呼籲，邀請眾人不要忽視那些正在毀壞加沙和烏克蘭等地的衝突。此外，該協會號召所有的童軍團體組織守夜祈禱和對話聚會。

（梵蒂岡新聞網）願世界上所有被戰爭和衝突蹂躪的地方重現和平，尤其是烏克蘭和加沙。這是意大利天主教童軍協會（Agesci）發起的呼籲，該協會堅定地重申，不能在罪惡面前無動於衷。他們呼籲眾人“以責任感和勇氣生活，促進真實的關係、切實的團結以及建造橋樑而非圍牆的行動”。

不能忽視痛苦

童軍們堅定地表示：“方濟各教宗、意大利共和國總統馬塔雷拉以及教宗良十四世的權威呼聲都強烈呼籲結束暴力，但這些聲音仍被充耳不聞。加沙和烏克蘭當前的局勢深深地拷問著整個公民社會。我們不能忽視痛苦、磨難和損失”。他們回憶道，讓世界重歸和平正是他們的創始人貝登堡 (Baden-Powell)留給後人的夢想。“1920年，第一次世界大戰肆虐過後，貝登堡在倫敦首屆童軍聚會的演講中，邀請世界各地的青年們視彼此為兄弟”。

愛的接力

意大利天主教童軍協會呼籲協會內的每個團體開展一場“和平接力”，活動將持續到10月4日亞西西聖方濟各瞻禮。接力主要由兩個重要環節組成：守夜祈禱和對話聚會。活動組織者寫道：“這場接力基於兩個簡單且有力的行動：祈禱，把我們的憂慮交托給天父，培育希望並懇求和平；對話，建設橋樑，構建真實的關係並尋求和解之道”。

