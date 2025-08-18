8月18日 常年期第二十週星期一

民長紀 2:11-19 聖詠 106[105]:34-35,36-37,39-40,43,44 瑪竇福音 19:16-22

今天選讀的民長紀，記述了以色列子民在若蘇厄死後的一百多年間，信仰如何歷經考驗。畢竟以民進入客納罕後，尚未發展成熟。十二支派散居各地，跟四周各民族雜處之際，接觸到不同的風俗迷信。那時候，實在需要額外的恩寵，才足以抵抗誘惑，持守信德。今天我們生活在傳統的中國文化中，何嘗不是經常面對著運程命理、求神問卜的試探？例如：以牙還牙、親疏有別，此等深入民間的倫理，又都與耶穌的教導不一致。福音中那位向耶穌問道的少年人，給予很大的啟發。試問勤於興家立業、養兒防老的我們，有多少人能變賣所有，施捨窮人，然後去跟隨耶穌？

上主興起民長作為以色列的拯救者，在百姓的冥頑不靈下，看似徒勞無功，但千百年來，還是歷久彌新地傳達著天主的教訓。當時以民的忘恩負義，亦堪作後世的警剔。那位「憂悶的走了」的富少年，也一再提醒我們，單單有心行善是不夠的，還得衡量個人能力，在不同程度上付諸實行。

天主，願祢的仁慈，永遠與我同在。

