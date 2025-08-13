8月13日 常年期第十九週星期三

申命紀 34:1-12 聖詠 66[65]:1-3,5,16-17 瑪竇福音 18:15-20

我們可從讀經一，看到梅瑟和天主之間的關係。梅瑟本人雖未能踏足「福地」，但在他身故之前，天主對他說：「這就是我對亞巴郎、依撒格和雅各伯誓許說我要給你後裔的土地。我讓你親眼看見，但你不能過去。」儘管未能過去，天主讓他知悉，祂既許必踐。梅瑟和天主的關係仍然親密。經文續說：梅瑟「與上主面對面地來往」，他在人前所行的一切大能作為，「也沒有人能與他相比」。

可是，人與天主的關係，不應只停留在個人層面。團體成員要互相攙扶，走向天主。今天福音以「兄弟規勸之道」來說明這事 — 如果有人得罪了你，你可以逐步勸勉他。首先，私下與他對話，與他和解。如果他不認錯，再找一個或兩個人跟他說明白。如果他仍固執不聽，就帶到教會裏處理。如果他連教會也不聽從，就將他視為外教人或稅史。這意味著我們盡量規勸和尊重他人的選擇，但要交由天主處理。

主，求祢賜給我們個人和團體，都與祢有親密的關係。

