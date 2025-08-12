8月12日 常年期第十九週星期二

申命紀 31:1-18 （詠）申命紀 32:3-4,7,8,9,12 瑪竇福音 18:1-5,10,12-14

門徒問耶穌：「在天國裏究竟誰是最大的？」可以想像，他們之間出現了小圈子的緊張狀況。

每個組織或團體，都需要某些人承擔某些職責或服務。那麼，這些人就是最重要的嗎？耶穌叫來一個小孩子，讓他站在門徒中間，勉勵門徒們要像個小孩子一樣。

孩童在當時的社會，沒有法定權利，一切需要依靠別人照顧。天主的國不是靠一個人的強力而獲得的，而是一份禮物；是一份要出自孩童般的單純和感激，才能接受的禮物。耶穌說：「你們若不變成如同小孩一樣，你們決不能進天國」，就是說，人要改變自己的價值觀。要建立天國，基督徒要把自己的生命「重新定位」，接受福音的價值觀。

「小」不僅是指孩童，還指所有誠樸和謙虛的人。他們選擇在簡樸的生活中，全心全力地跟隨耶穌基督，在團體中做鹽做光。這些小兄弟小姊妹們，具體實現了福音的精神，讓耶穌在貧窮人和純樸人中間的臨在，彰顯無遺，光榮了天主。

天主，願祢永受讚美！

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html