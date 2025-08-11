8月11日 常年期第十九週星期一

聖嘉勒（貞女）（紀念） 申命紀 10:12-22 聖詠 147[146,147]:12-13,14-15,19-20 瑪竇福音 17:22-27

聖女嘉勒在世的時候，跟隨聖五傷方濟各，以貧窮作為自己的財富，以祈禱作為自己的食糧，以天主的話作為自己心中的指向。不論貧窮、祈禱，或聽從天主，都不是只有聖女嘉勒或其他聖人才能做到的。在讀經一，天主提醒以色列子民，祂的法律教人為愛祂而愛人，在愛人的行為中活出愛天主的原則。這也是唯一能讓人心找到平安的法律規範。這樣的法律，沒有太多複雜條文，卻能將人從日常生活的羈絆中，解放出來。天主不是要人人一貧如洗，而是要每個人在具體的生活中，嘗試放下自己的執念，只跟隨良心的「善」。唯獨這樣的善，才能真正為人間展示天主的國。這善也是天國的門閂，使人心免受罪惡污染、世俗焦慮。

福音中，當收殿稅的人問伯多祿關於耶穌繳納殿稅之事時，伯多祿只能以常理應對。天主子耶穌當然明悉個中奧妙。

天主子、耶穌基督，求祢賜給我們恩寵，助我們努力在這個世界上活出「放下」的自由，體驗祢面對徹底「交出」自己，而不慌不忙的信德。

