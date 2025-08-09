8月9日 常年期第十八週星期六

申命紀 6:4-13 聖詠 18[17]:2-3,3-4,47,51 瑪竇福音 17:14-20

天主的德能超越我們的想像。很多時候，我們對祂的信賴，受限於自身的限度。今天讓我們在主內得到釋放；願我們的信德逐日增長。

福音記載了多年遭受病魔和精神困擾的子與父，他們或許已經不敢想像沒受苦難折磨的日子了。但是，當他們把一切，呈現到主面前時，事情立刻有了轉機。驚歎之餘，門徒還請耶穌解釋他們為何無能為力。耶穌點出關鍵是在於信德的不足。耶穌所說的信德，是超凡入聖的；許是彷如申命記中梅瑟所描述的福地，即以色列子民難以想像的。又或許，這就是長期被壓迫奴役所帶來的後遺症。

儘管我們非遭受壓迫，也非在承受著任何形式的勞役，但思言行為，也許常被一些外力困擾。在不知不覺中，我們已經失去了自由和生命力。長期生活在被束縛的狀態，我們會失去想像自由的能力。在福音的光照下，讓我們學習那位父親，跪到主的面前，懇求祂的醫治和憐憫。儘管我們已經嘗試過不同方法，始終，天主才是唯一的依靠。

主，醫治我！主，請賜我信德！

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html