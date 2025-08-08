8月8日 常年期第十八週星期五

聖道明司鐸（紀念） 申命紀 4:32-40 聖詠 77[76]:12-13,14-15,16,21 瑪竇福音 16:24-28

舊約以色列子民的出谷經驗，在聖詠作者心目中，不但是對他們祖先及後裔的祝福，更是上主對祂所揀選的子民的「聖化」工程（詠77:14）。凡蒙祝福與聖化的，都有責任和能力去顯示這聖化工程的實效 ─ 遵守祂的法令和誡命，並給後代子孫延續這祝福。

福音挑戰人在聖化與俗化的價值中，作出一個明智的抉擇，並承擔隨這選擇而來的後果：獲得生命或賠上自己的靈魂 ─ 人的作為必要在人子來臨時，得到相應的賞報。

以自我為中心的人，最大的挑戰與考驗，莫過於棄絕自己了。名與利這身外物，尚且難以捨棄，遑論為追隨主的原故而喪失自己的性命了。

為達致成聖的境界及獲享救恩的福樂，主的要求竟看似難以成就。但今天耶穌的話，包含著並散發著祂的芬芳 ─ 每當我們背起自己的十字架前行時，只不過是在追隨著在前方背著更沉重的十字架的主耶穌基督！

主耶穌基督，求祢賜恩，使我們能棄絕自己，專心致志追隨祢走成聖之路。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html