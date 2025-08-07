8月7日 常年期第十八週星期四

戶籍紀 20:1-13 聖詠 95[94]:1-2,6-7,8-9 瑪竇福音 16:13-23

在信仰旅程中，隨著時間推移，對自己和天主的認識，會變得愈來愈深刻、廣闊且真實。像拼圖一樣，面對生命中的各種零碎經歷，不斷尋找、挑選、調整，努力拼出符合內心深處的完整圖象。這個過程需要時間和耐心，隨著一次又一次的嘗試，逐漸拼出屬於自己的生命畫面，也逐漸明白自己是誰、天主是誰，並體會到生命的真正意義。

然而，成長路上非一帆風順。有時會陷入以偏概全的誤區，以為已經了解一切，忽略了整體真相；像盲人摸象，只看到局部，卻未能理解全貌。這種局限會產生誤解，甚至與他人或天主產生矛盾。這些都是成長的必經之路，提醒我們要保持謙遜、開放的心態，願意持續探索。

天主是忠誠的，祂含忍慈祥，用盡各種方法給我們顯示祂的真理，引領我們走向圓滿的生命。「你所體會的，不是天主的事，而是人的事。」祂始終耐心地等待我們探索，不斷給我們啟示自己，幫助我們逐步認識祂的偉大與慈愛，並學會信靠祂。

主，我要以祢為生命的磐石，求祢成全。

内容來源取自《和平月刊》

