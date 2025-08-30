8月30日 常年期第二十一週星期六

得撒洛尼前書 4:9-11 聖詠 98[97]:1,7-8,9 瑪竇福音 25:14-30

耶穌用比喻描述家主遠行，交給三個僕人不同數量的塔冷通。塔冷通是當時最大的幣值，相當於一個工人十六年的工資，可見主人對僕人們有一份信任和期望，去處理這麼大額的錢財。結果，其中兩個僕人用主人所給予的塔冷通，賺了一倍，獲得主人的讚賞。剩下的一個僕人，面對巨額財富，卻害怕稍有差池，不知怎向主人交待，尤其主人在他眼中，是個刻薄的人。結果，他被「丟在外面的黑暗中」。

塔冷通多時被解讀為天主賜給我們的才能。由此可見，天主給予我們的，是多麼大的能力，這不只寶貴，還可讓我們完成許多大事。不過，天主賜給我們的，又豈止才能？我們的性格、成長環境、時間、際遇等，通通都是可讓我們使用的，只是我們有沒有多加善用。此外，第三個僕人也看不到主人的慈悲，辜負了主人對他的期望。天主是慈悲的天主，祂願意我們在祂的慈恩中，歡欣鼓舞，天天愉快，而不是惶恐。

天主，請幫助我們善用祢賜給我們的一切去親近祢。

