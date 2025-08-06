8月6日 耶穌顯聖容慶日

達尼爾先知書 7:9-10,13-14 聖詠 97[96]:1-2,5-6,9 伯多祿後書 1:16-19 路加福音 9:28-36

耶穌的祈禱改變了祂身體的生命。路加記載：「正當他祈禱時，他的面容改變，他的衣服潔白發光」（路9:29）。耶穌不僅面容改變，衣服也改變：潔白發光。衣服是身分的象徵，也是身體的延伸。耶穌來，是為「改變我們卑賤的身體，相似他光榮的身體」（斐3:21）。

耶穌的祈禱改變了祂精神的生命。路加記載：梅瑟和厄里亞「出現在光耀中，談論耶穌的去世，即他在耶路撒冷必要完成的事」（路9:30-31）。耶穌的去世，就是出死入生。死亡和生命，苦難和光榮，是一體兩面，密不可分。只有祈禱，才能使人看見兩者，才能使人擁抱兩者。

耶穌的祈禱改變了祂靈魂的生命。路加記載：「伯多祿和同他在一起的……一醒，就看見他的光耀和在他旁侍立的兩個人」（路9:32）。耶穌祈禱時，祂的靈魂穿越時空，遇見梅瑟和厄里亞，並出現在光耀中。靈魂關注的，是永遠，不朽。

主耶穌，請教給我們祈禱，使我們遇見祢，和祢促膝長談。願我們祈禱中的看見，成為生活中的實踐。

内容來源取自《和平月刊》

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