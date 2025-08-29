8月29日 聖若翰洗者殉道紀念

耶肋米亞先知書 1:17-19 聖詠 71[70]:1-2,3-4,5-6,15,17 馬爾谷福音 6:17-29

一個不服自身利益受先知言論所威脅而懷恨在心的權貴、一個受唆擺而要求處死先知的無知角色、一個本無意殺人，卻礙於人情而放棄良知真理的掌權者，構成今天洗者若翰的殉道篇。

耶穌的先驅，洗者若翰鞠躬盡瘁，死而後已。他絲毫沒有因可能招致的後果，而逃避來自至高者天主的神聖使命，甚至步上了幾乎是歷代先知不變的結局 — 致命，亦在所不惜。一心只求能忠誠地使天主的話，在祂的子民中產生效果，迎向繼他之後要來的救恩。

若翰塵世生命的衰微，殉道至死，正如他自己所預言的，將造就基督的興盛 — 人類唯一的終向。這徹底的見證，為我們樹立了一個榜樣：恆常全心依恃上主的助佑和許諾，竭力履行祂所交託予我們的先知職。世俗的情面、強權，都不能成為我們作見證的顧慮及障礙。

主，我們多時感到難以履行先知的職務，求祢慷慨扶持，以祢的大德能堅強我們，讓我們效法洗者若翰，忠誠地為祢的道作前驅。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html