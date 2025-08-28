8月28日 常年期第二十一週星期四

聖奧思定主教（聖師）（紀念） 得撒洛尼前書 3:7-13 聖詠 90[89]:3-4,12-13,14,17 瑪竇福音 24:42-51

獨自一人面對生活挑戰，非常困難。與人在愛中合作，會增強我們的力量；與人互相鼓勵，也會幫助我們面對困難。保祿明白這一點，相信我們都是一樣。能與友好分享生活點滴，是彼此的福氣。在愛德、信任和開放中活出的團體精神，滋養我們的靈魂。早期基督徒以為基督很快便會再來。不過，很多新約故事卻以「保持醒寤」或「你不知道那日子，也不知道那時辰」作結。我們的期待雖與早期信徒有別，但仍需作好準備，迎接基督隨時到來。任何人的生命都可以突然結束，沒有人能擔保自己長命百歲。只可惜歲月往往悄悄流逝，直到我們意識到原來已經錯過了許多讓愛和靈性增長的機會。塵世生命並非永恆，我們要抗拒誘惑，不要將責任推遲履行。每一天都是主賜的珍貴禮物，因為每一天都是不可重複的。讓我們把每一天都當作是生命中的最後一天 — 不含消極，也不是一種病態，只有喜悅和滿足；因為「這是上主所安排的一天，我們應該為此鼓舞喜歡」（詠118:24）。

主啊！感謝祢賜給我的這一天。

内容來源取自《和平月刊》

