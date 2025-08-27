8月27日 常年期第二十一週星期三

聖莫尼加（紀念） 得撒洛尼前書 2:9-13 聖詠 139[138]:7-8,9-10,11-12 瑪竇福音 23:27-32

耶穌指經師和法利塞人是假善人，他們像刷白的墳墓，外面華麗，裏面卻滿是死者的骨骸和各樣的污穢。他們看起來像義人，內裏卻滿是虛偽和不法。為何耶穌說他們是假善人呢？

經師們是研究舊約經典的專家，他們看似懂得很多，卻在尋求知識中，為贏得人們對他們的肯定，而忽略了愈顯主榮。這也告誡我們，如果只是讀聖經而一味判斷別人，卻不以聖言作為我們成長的一面鏡子，我們就如沒有生命連接的骨骸和各種污穢。法利塞人以守法自居，卻如耶穌所說的，是為了給別人看。這種看似義人的舉動，離認識自己，並尋求天主的光榮，愈走愈遠。

今天很多人還以守法為傲，卻忽略了守法背後的精神 — 愛。在經驗天主的愛內懂得感恩，也能夠以同理心在陪伴和理解中愛他人。正如聖保祿用言傳身教向我們詮釋了在謙卑中一切都為光榮天主而作。

主啊！求祢使我認識自己的偽善，能在謙卑中信靠祢生活。

