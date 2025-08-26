8月26日 常年期第二十一週星期二

得撒洛尼前書 2:1-8 聖詠 139[138]:1-3,4-6 瑪竇福音 23:23-26

耶穌對經師和法利塞人的嚴厲指責，推動我們進一步反省基督徒倫理的更深層意義：「捐獻十分之一」本來就是法律規定的行動，所以，耶穌沒有把它放在一邊，反而強調這是「固然該作」；然而，祂又同時要求「法律上最重要的公義、仁慈與信義」也不可忽視；否則，他們就是由「瞎眼的嚮導」所帶領的假善人，不能產生真正的善行效果。

耶穌所論述的倫理指導，雖然不難理解，但對基督徒最大的挑戰，就在於如何把具體的倫理行動（捐獻十分之一），和他們內心的道德規範和信念（公義、仁慈與信義）融合一致。耶穌沒有在福音中進一步提供解說，但祂對假善人的描述（由瞎眼的嚮導所帶領）提醒基督徒，只有當我們願意打開心靈的眼睛，跟隨真正善師的指引，才能達致行動與信念融合的境界。

善師基督，求祢幫助我們全心追隨祢，以活出言行一致的基督徒倫理生命。

内容來源取自《和平月刊》

