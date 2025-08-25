8月25日 常年期二十一週星期一

得撒洛尼前書 1:1-5,8-10 聖詠 149:1-2,3-4,5-6,9 瑪竇福音 23:13-22

福音選讀了耶穌所講的「七禍哉」的首四哉。經師和法利塞人言行不一，外表光鮮亮麗，內裏卻十分虛偽。這四哉分別是：障礙別人進入天國，欺負弱小，欺騙天主，立壞榜樣。他們本應是最懂得天主法律的人，是把人帶向天主的媒介，但卻成了活生生的反見證。人生來喜歡「真」，討厭「假」，因為天主是真、善、美、聖。天主是真源，天主不假，所以祂的子女也不會喜歡「假」。「假」的，就不是祂的子女；既沒有價值，也沒有光輝，也不會叫人喜樂。

真實的基督徒將人帶向天主，懷著天父般的慈心接納每一個人。形於外的信望愛德行為，比言語更能有效地將天國喜訊廣傳。

保祿在讀經一，除了致候得撒洛尼的信眾之外，還因為他們而感謝天主。因為他們不僅有基督徒之名，更有基督徒之實。他們的生活是信望愛三德的活見證。

主，求祢賜給我們恩寵，幫助我們做個「誠於中，形於外」的基督徒，讓別人在我們身上看到祢的臨在，並將別人帶到祢跟前，以光榮祢的聖名。

内容來源取自《和平月刊》

