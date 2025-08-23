8月23日 常年期第二十週星期六

盧德傳 2:1-3,8-11; 4:13-17 聖詠 128[127]:1-2,3,4,5 瑪竇福音 23:1-12

一個年輕寡婦，在素不相識的民族中，尾隨著收割的人拾麥穗 — 盧德這個淒酸圖象，啟發了許多作家和藝術家的靈感。流亡生活，難免淒酸、孤寂和失落。但盧德的故事，不僅僅只是一個年輕寡婦的淒酸故事，更是一個信德與忠誠、果敢與關懷、犧牲與賞報，兼且是在死亡陰影下，新生命衍生新希望的故事。

這位少婦徹底體驗到了，耶穌在數個世紀以後的教誨：「凡貶抑自己的，必被高舉」（瑪23:12）。在愛人的崇高情操驅使下，盧德決定離開自己的家園和父母，跟隨她的婆母、納敖米回鄉。這是波阿次在文中所讚許的。盧德放棄一切，是為了服侍那位比她年長的婦人。偉大的愛情肯定是謙恭的、不計付出的。盧德這個愛情故事，非常偉大，不容置疑。她被高舉成為耶穌的祖先，瑪竇記載了她的名字（瑪1:5）。她的故事為我們這些以天主的愛為生活原動力的人來說，是個挑戰。

天主，願盧德的愛情故事，激發我們好好地學習去愛，去服侍祢的子民。

