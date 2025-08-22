8月22日 聖母元后紀念

依撒意亞先知書 9:1-6 聖詠 113[112]:1-2,3-4,5-6,7-8 路加福音 1:26-38

慶祝過聖母蒙召升天之後的第八日，我們慶祝聖母元后。為甚麼瑪利亞被稱為后？耶穌是以色列的君王，也是宇宙的君王 — 瑪利亞的王后身分，由此而來。教宗庇護十二世，在Ad Caeli Reginam（聖母元后）通諭中，解釋瑪利亞何以被稱為后：她是天主之母、她在基督的救世工程中，角色是特殊的。從今天的福音，我們可以更清楚地看到瑪利亞獨一無二的角色。天主派遣天使加俾額爾到瑪利亞那裏 — 主動方是天主，瑪利亞的角色是同天主合作。但瑪利亞並非完全被動，她很謙恭地發問了，這讓她更深入了解天主對她的渴望。她對天主充滿信心，必恭必敬地答說：「看！上主的婢女，願照你的話成就於我吧！」（路1:38）。瑪利亞這樣回答，並非因為她已經完全清楚地知道將來要發生的一切，而是因為她完全信任天主。

我們都被邀請去仿效瑪利亞：同耶穌傾談，了解祂對我們的期望；然後再看儘管將來非一目了然，但自己能否像瑪利亞，報以同她一樣的答覆？

主啊！請祢助我這個僕人，能將祢對我的期望，一一實現。

