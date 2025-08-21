8月21日 常年期第二十週星期四

教宗聖比約十世（紀念） 民長紀 11:29-39 聖詠 40[39]:5,7-8,8-9,10 瑪竇福音 22:1-14

人人都被邀請進入天主之國，這一點被耶穌再三強調，善人與惡人受到同樣待遇。救恩雖向所有人開放，但人們應該願意，並必須回應那召請；且一旦做出回應，就應始終如一；必須參與基督對抗邪惡的殊死搏鬥，以基督的生命去生活。

我們的得救，是賴天主的恩寵；我們參加主的婚宴，是因主的邀請。憑著自己，我們甚麼也做不來！然而，人回應天主的恩寵和邀請，在於人自己的行動。當我們被個人利益所佔據，或被個人興趣分散了注意力，而拒絕了天主的邀請，這就是我們因著自我娛樂、自私自利，而遠離了愛 — 無論是對天主的愛，還是對人的愛。

面對人們不斷的拒絕，天主仍以大愛回應。天主在為我們的「不」而受苦時，祂仍繼續一次又一次地採取主動。愛，就是這樣，只有這樣才能打敗邪惡。

我們在洗禮時領受的白袍，就是參加婚宴的禮服。

主啊！我願持續選擇回應祢的邀請，穿著這件衣服，並保持它的純潔，因為這是我進入婚宴與祢一起慶祝愛的盛宴的決定性步驟。求祢以恩寵扶持我，實現這個心願。

内容來源取自《和平月刊》

