8月20日 常年期第二十週星期三

聖伯爾納鐸院長（聖師）（紀念） 民長紀 9:6-15 聖詠 21[20]:2-3,4-5,6-7 瑪竇福音 20:1-16

藉著恩寵，最後的要成為最先的；因為傲慢，最先的卻要成為最後的。工人因著受僱時間不同，故工作時間有長有短，但都得到相同的工資。耶穌希望門徒們明白，天主的想法與做法，超乎人的理解能力。無論是猶太人或是外邦人，要進入祂的恩許中，全賴祂的恩寵。這說明了天國的兩方面：首先是天主願意召叫每個人都為祂的國度工作；其次是祂要給每個人同樣的賞賜，那就是永生。

天主隨時召叫每一個人，在任何時刻都召叫；因為祂不想任何人被排除在祂的愛的計劃之外。每個人都被召叫，要求去履行自己的本分；每個人也都會得到回報。在天主的國度裏，天主所給予的報酬，不在於人工作的數量和質量，而是免費的禮物。上主賜給我們的恩寵，比我們應得的更多。

願在我們的各團體中，人人能因其所是，而被接納；願我們不將任何人排斥在我們的愛之外，並願我們能夠學會寬恕所有人。

主！來祢俯聽我們的祈禱。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html