8月19日 常年期第二十週星期二

民長紀 6:11-24 聖詠 85[84]:9,11-12,13-14 瑪竇福音 19:23-30

主耶穌提醒門徒，愈多依賴世物，愈難進入天國。天國既然是全能者天主與人相遇的境地，人為了進入這個境界，需要放下自己，把一切交給天主，讓祂施恩滿全。人要盡力而為的，是相信那位能夠成就一切的天主 — 天主是愛，祂愛世人，必會時時眷顧我們，並讓我們尋找到祂。所以，並不是因為人是否富有來決定人能否進入天國，而是人是否對所擁有的一切，因為天主的緣故，而願意取用或放棄。

聖依納爵在《神操》第23條「基本原理」中，對取捨世物有這樣的極則：「地面上的事事物物皆為人而造，為助他獲得他受造的目的，人用世物，全看它們是否襄助他，或阻碍他達到他受造的目的」。聖依納爵邀請我們甘願為了天主的緣故，放棄自己珍視的世物，甚至是自己的才華，好能有分於天主的國度。

主耶穌，感謝祢在世上時，把祢珍貴的性命，因著對天主父的服從而甘願交出。求祢賜給我們恩寵，使我們能夠時刻備妥追隨祢的芳表，甘願奉上最珍貴的一切。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html