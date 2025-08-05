8月5日 常年期第十八週星期二

戶籍紀 12:1-13 聖詠 51[50]:3-4,5-6,6-7,12-13 瑪竇福音 14:22-36

耶穌行五餅二魚的奇蹟之前，望天祈禱；之後，祂又「私自上山祈禱去了」（瑪14:23）。祂的祈禱，有不同的心情，有不同的意向。瑪竇記載：「到了晚上，他獨自一人在那裏」（瑪14:23）。耶穌解說：「我不是獨自一個，而是有我，還有派遣我來的父」（若8:16）。

耶穌需要和自己在一起，更需要和父在一起。信心、力量和勇氣都來自於身心合一，以及天人合一。

耶穌步行海面，門徒大呼小叫。一旦遇到風雨，他們就驚慌失措，害怕起來。耶穌是與我們同在的天主。耶穌像天主一樣，步行海面，並對他們說：「放心！是我。不必害怕！」（瑪14:27）。耶穌首先平息的是他們心中的風浪，其次是身邊的風浪。

伯多祿嘗試著，像耶穌一樣，步行海面。一見風勢很強，就害怕，開始下沉，大聲喊叫：「主，救我吧！」（瑪14:30）— 這成了我們的禱詞。每當遇到危險時，我們呼求：主，救我吧！

主耶穌，我感謝祢，當我遇到危險，祢陪我走過，化險為夷。請祢增加我的信德吧！

内容來源取自《和平月刊》

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