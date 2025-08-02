8月2日 常年期第十七週星期六

肋未紀 25:1,8-17 聖詠 67[66]:2-3,5,7-8 瑪竇福音 14:1-12

在福音的敘事中，洗者若翰以某種遊戲的方式被人所害；這樣的「結局」確實悲慘，也過於潦草。我可以想像耶穌聽說此事後的反應和感受。然而，面對這樣的境遇，人們 — 包括當時的耶穌在內 — 似乎並不能做甚麼來反擊或報復。

在我們生活的社區、社會、世界當中，不幸地，總有人經歷著若翰那樣的遭遇 — 也許連我們自己都是個同類的受害者。面對世界上的權勢和暴力手段，基督福音的光，似乎已經微弱到無法閃爍：包容、仁愛、寬恕、謙卑……。我想，若翰不會以世界的衡量方式來衡量自己的得失；也不會覺得自己是個人生輸家或倒霉蛋。我在耶穌的感受中，體會到人的生命 — 我生命的真實意義，真的不是由世界的許多價值所定義或衡量。為了愛他人而給予時，我們就是在活出真正的生命。我們的世界上，有很多自以為掌握別人生命的「黑落德或黑落狄雅」。可是，我們知道，他/她們終將面對自己也無法掌控的結局。

主基督，請給我像若翰那樣的精神，在給予和付出當中，積極地活出生命的真實意義。

内容來源取自《和平月刊》

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