8月1日 常年期第十七週星期五

聖亞豐索主教（聖師）（紀念） 肋未紀 23:1,4-11,15-16,27,34-37 聖詠 81[80]:3-4,5-6,10-11 瑪竇福音 13:54-58

耶穌有很多超出常人的展現，而且（用我們現在的語言）有一定的「流量」或「人氣」— 祂家鄉的人難道不該以耶穌為榮嗎？怎麼會產生反感呢？我意識到，原來我是以信仰並跟隨耶穌，有渴望和善意去聆聽祂，甚至以欣賞的角度去看祂。若那些很熟悉祂的出身和家底的人，不願意暫時把對祂固有的印象和期待，放在一邊時，他們真的會對耶穌產生反感 — 不一定是嚴格意義上的嫉妒，或許更多的是激起了他們內在對自己生命的灰暗和不滿。他們最終沒有表現出哪怕只是一丁點的善意和開放態度；他們把自己的生命，封鎖在一個靜止的衡量標準中，也以此看待及評斷他人。封閉的生命，也就拒絕了來自平凡生命的榮耀真理 — 納匝肋人耶穌。如此，我能理解，不是耶穌在家鄉沒有多行神蹟（愛的、帶來生命和救贖的行為），不是耶穌對他們有偏見，或是要「報復」他們，而是他們選擇不信。我也被邀請，去反思自己是否也像耶穌的家鄉人那樣。

主基督，請賜我謙卑的開放態度，在身邊看到祢平凡中的榮耀。

内容來源取自《和平月刊》

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