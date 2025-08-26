法爾塔斯神父在里米尼大會：加沙處境慘絕人寰

守護聖地的方濟各會士法爾塔斯神父出席里米尼各民族友誼大會，為生活在以色列和哈瑪斯衝突下的百姓發聲，呼籲終止暴力和嚴峻的人道處境。

（梵蒂岡新聞網）守護聖地的方濟各會士法爾塔斯（Ibrahim Faltas）神父懇求眾人聆聽教宗的呼籲，因為在加沙有為數眾多的百姓深受其害。法爾塔斯神父向本新聞網表示：「為這局勢付出代價的是變成孤兒的孩童、婦女、殘疾人和老人。」

這位神父高聲疾呼，「這場戰爭不可再繼續下去！我要求國際社會為這慘絕人寰的處境找出符合人性的解決方案。百姓已經如此生活兩年之久，人們確實因飢餓、口渴和炎熱而失去生命」。

提到教宗良十四世所發起的守齋與祈禱倡議，法爾塔斯神父指出，人人都響應教宗的呼籲，「穆斯林、基督徒、猶太教徒都守齋禁食，為和平祈禱」。「我再次懇請世界上有權勢的人要找出解決方法、採取行動。目前人道救援物資依然很難進入，很難讓人們出來，很難做任何事。現在到了世界上所有有權勢的人都應該想辦法解決問題的時候，無論是以色列人還是巴勒斯坦人，大家都飽受煎熬70多年了。夠了！不要再繼續下去！」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html