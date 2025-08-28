巴爾多祿茂：我們要共同見證，沒有正義就沒有和平

君士坦丁堡大公宗主教接受聖座媒體採訪：“在烏克蘭，兄弟相殘的戰爭，對整個基督宗教，尤其對東正教而言，是一大醜聞。”

（梵蒂岡新聞網）“作為基督徒，我們需要團結一致發出我們的聲音，正如我們的兄弟們所做的那樣”，而且“我們還必須展現出對正義的堅定追求，因為沒有正義就不會有和平。”君士坦丁堡大公宗主教巴爾多祿茂在里米尼大會上發言，參加一場關於尼西亞大公會議的討論。8月26日他在接受聖座媒體採訪時，談到基督徒共同慶祝復活節的日期，以及他們在飽受戰爭蹂躪的世界中的見證。他憶及方濟各教宗，並提到教宗良十四世，強調新任羅馬主教的首次出訪將是前往土耳其，慶祝尼西亞大公會議的週年紀念。

我們正值偉大的尼西亞大公會議1700週年，這對於所有基督徒的歷史和教會合一具有根本性的意義。今天，這次大公會議對我們傳遞了怎樣的訊息？

尼西亞大公會議是整個基督宗教歷史上的一塊里程碑。按照基督的許諾，聖神曾經說話，並且繼續在人的歷史中運行。尼西亞的聖教父們，堅守《聖經》的核心宣講（kerygma），明確了教會自三世紀以來通過洗禮標記所宣講的內容，並將其編纂為教規。

這次大公會議提醒當今各教會的基督徒：基督確是真正的“聖言”（Logos），祂成了血肉，出自光明的光明，出自真天主的真天主，與聖父同性同體(Homoousios)，倘若耶穌基督不是與聖神同為三位一體、同質而不可分割的天主，那基督信仰的歷史就只是一門高尚的倫理哲學，而不是救恩的歷史。由此決定了我們當下及未來的一切行動。

在尼西亞大公會議上曾就復活節日期進行討論並試圖達成共識。可是，經過了數百年，為何基督徒仍無法在同一天、同一個主日共同慶祝？

在尼西亞會議上，人們決定在當時已知世界的每個角落，於同一天見證基督的復活。遺憾的是，各種歷史因素導致會議決議未能得到貫徹。我們無權評判歷史，但今日我們仍深知：要成為可信的基督徒，就必須在同一天慶祝救主的復活。我們與已故的方濟各教宗一起設立了一個委員會來研究這個問題。我們開啓了對話。然而，各個教會之間確實存在不同的敏感度，因此我們的責任也是要避免新的分裂。對東正教而言，只有另一次普世大公會議才能修改先前普世大公會議的決定。然而，我們都願意聆聽聖神的指引，我們深信，今年聖神已經向我們顯示：統一復活節日期具有極其重要的意義。

事實上，今年所有基督徒都能在同一天慶祝復活節。而且復活節當天，正是方濟各教宗最後一次公開露面、與信友最後一次擁抱。您對方濟各教宗有什麼回憶？您認為他對大公對話有何貢獻？

已故的方濟各教宗，不僅如他自稱的那樣是羅馬的主教。他更是一位與我們心意相通的兄弟，我們共同關注當代人類面臨的重大問題，並懷有對基督世界合一的深切熱忱。自他當選之日，我們內心便湧動著親臨就職典禮的渴望。這在歷史上是第一次有一位大公宗主教出席。我們共同為民族間的和平、各大信仰間的對話、宗教間交流、共同正義、自然環境以及世界底層民眾而奮鬥。我們多次會晤，每次相見都如同兄弟間的深情相會。上主必將因他以生命和行動所作的見證而賞報他。願他安息。

從今年5月8日起，我們迎來了一位新教宗，良十四世……

我已經與他見過兩次面……

事實上，我正想請問：您與新教宗的首次會晤如何？在他作為羅馬主教、教會牧人的使命初期，哪一點最令您印象深刻？

我們對新任教宗的形象印象極為深刻。雖然他的行事方式與方濟各教宗有所不同，但他從一開始就明確表明：他堅定地願意延續前任的腳步。我們也與他感受到強烈的共鳴，並且尤其欣喜的是，他的首次國際訪問將前往大公宗主教區，即我們這裡的土耳其，以及尼西亞。屆時我們將共同見證我們堅定不移的信念：繼續推動大公對話，並在全球挑戰面前共同承擔我們教會的使命。我們滿懷期待地等候他的到來。

世界正遭受戰爭的蹂躪。烏克蘭的衝突令教會也深受創傷。加沙地帶正上演著飢荒悲劇。還有其他未被提及的戰爭。我們能做些什麼來促進兄弟情誼與和平的文化？

遺憾的是，當今世界有太多戰爭，往往遠離國際主流媒體的關注。而烏克蘭是一場兄弟相殘的戰爭，對整個基督宗教，尤其對東正教而言，是一大醜聞。還有加沙及整個中東地區，在那裡，一些與當地民眾真正需求無關的外部利益，非但沒有推動公正和平的進程，反而延續著這場殘酷無情的戰爭。作為基督徒，我們必須團結一致發出聲音，正如我們的兄弟——耶路撒冷希臘禮東正教宗主教狄奧斐洛（Teofilo）與拉丁禮宗主教皮扎巴拉（Pizzaballa）樞機所做的那樣。我們還必須堅定地追求正義，因為沒有正義就不會有和平。但作為基督徒，我們還擁有一件無堅不摧的武器——祈禱。這一點我們永遠不能忘記。

