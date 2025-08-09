羅馬教區老少同行，一起參加露德聖母朝聖活動

8月28日，150名16歲至28歲青年將乘遊覽車前往露德聖母朝聖地朝聖。29日，其他年齡較長的教友將與雷納樞機一起搭機前往朝聖地。這個有600人的朝聖團將一起參加共同活動。

（梵蒂岡新聞網）150位16歲至28歲的青年通過羅馬教區青年牧靈辦公室，報名參加由羅馬朝聖局籌辦的朝聖活動，與其他年齡較長的教友一起前往法國露德聖母朝聖地。這種通過教區青年牧靈辦公室報名的混齡朝聖團，在傳統朝聖活動中尚屬首次。這些青年將於8月28日乘遊覽車前往朝聖地，並於9月2日返回羅馬。此外，年齡較長的朝聖者將於8月29日搭機前往該朝聖地，並在此停留至9月1日。

這600位朝聖者將由教宗羅馬教區代理主教雷納樞機陪同。與他們一起的還有羅馬朝聖局主任納扎羅（Rebecca Nazzaro）修女，她對年輕人參加這項朝聖活動感到驚訝。修女在羅馬主教公署的一份聲明中說，“年輕一代的響應非常熱烈，致使我們不得不截止報名”。“能與整個團體一起祈禱，真的是太美好了；大家將一起參加很多活動，有些活動則是分年齡段進行”。納扎羅修女接著指出，“苦路默想由青年撰寫，他們也準備了整個朝聖團的最後慶祝活動”。

鑒於這種混合形式，即青年與年齡較長者一起朝聖取得的成功，羅馬朝聖局正在考慮在其他朝聖活動中也採用這種形式。

本次朝聖活動節目非常豐富，有拜苦路、要理講授、國際性彌撒、到聖女伯爾納德生活過的地方參觀、誦念玫瑰經和燭光遊行，以及8月31日主日由青年帶領的慶祝活動。8月30日，意大利主教團的TV2000電視台將直播誦念玫瑰經活動。

